ALTIN YORUM SON DAKİKA: Altın daha da düşer mi? Altın tekrar yükselir mi?

Altın fiyatları, 30 Ocak 2026 itibarıyla yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin en çok takip ettiği ekonomik göstergeler arasında yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, özellikle ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikalarına yönelik beklentiler ve dolar/TL kurundaki dalgalanmalar, iç piyasada altın fiyatları üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Peki, altın daha da düşer mi? Altın tekrar yükselir mi? Detaylar haberimizde.

ALTIN YORUM SON DAKİKA

Altın piyasasında son dakika değerlendirmeleri, yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğini ortaya koyuyor. Uzman görüşlerine göre FED'in faiz politikasına ilişkin belirsizlikler, altın üzerinde baskı oluşturabileceği gibi, küresel risk algısının yükselmesi halinde güvenli liman talebini de artırabiliyor.

Özellikle enflasyon beklentilerinin canlı kalması ve jeopolitik risklerin gündemdeki yerini koruması, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bu nedenle piyasalarda ani fiyat hareketlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

30 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla gram altın fiyatları sınırlı bir bantta hareket ediyor. Piyasalardan alınan güncel verilere göre gram altın, haftanın son işlem gününde aşağıdaki seviyelerden işlem görüyor:

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.290,89 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.293,43 TL

Gram altın fiyatları, dolar/TL kurundaki anlık değişimlere ve ons altındaki küresel fiyatlamalara duyarlı bir seyir izliyor. Uzmanlar, kısa vadede fiyatların dalgalı seyrini koruyabileceğine dikkat çekiyor.

ALTIN DAHA DA DÜŞER Mİ?

Altın fiyatlarının daha da düşüp düşmeyeceği sorusu, özellikle kısa vadeli yatırımcıların gündeminde ilk sırada yer alıyor. Uzmanlara göre FED'in sıkı para politikası duruşunu sürdürmesi ve doların güçlenmesi, altın üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilir.

Bununla birlikte, dolar/TL kurundaki olası yükselişlerin iç piyasada altın fiyatlarını dengeleyici bir unsur olarak öne çıkabileceği belirtiliyor. Bu nedenle olası geri çekilmelerin sınırlı kalabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.

ALTIN TEKRAR YÜKSELİR Mİ?

Altının yeniden yükselişe geçip geçmeyeceği, orta ve uzun vadeli yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Uzman analizlerine göre küresel enflasyonun kalıcı hale gelmesi, jeopolitik risklerin artması ve piyasalarda belirsizlik algısının güçlenmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketler yeniden gündeme gelebilir.

Ayrıca merkez bankalarının rezerv politikaları ve küresel ekonomik büyümeye dair beklentiler, altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

30 Ocak 2026 Cuma günü çeyrek altın fiyatları da yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Güncel piyasa verilerine göre:

ÇEYREK ALTIN ALIŞ: 12.720,00 TL

ÇEYREK ALTIN SATIŞ: 12.995,00 TL

Çeyrek altınla birlikte yarım altın ve cumhuriyet altını fiyatlarında da benzer bir hareketlilik gözlemleniyor. Fiyatların, gün içerisinde döviz kuru ve küresel piyasa gelişmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebileceği ifade ediliyor.