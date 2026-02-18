ALTIN YORUM İSLAM MEMİŞ: Altın yükselecek mi? Gram altın 10 bin TL mi olacak, ne zaman?

Altın piyasasında dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Piyasaları yakından takip eden Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin değerlendirmelerinde gram altında 10 bin TL seviyesinin telaffuz edilebileceğini ifade etti. Peki, altın yükselecek mi? Gram altın 10 bin TL mi olacak, ne zaman? Detaylar...

ALTIN YORUM İSLAM MEMİŞ: ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

İslam Memiş, gram altının 10 bin TL bandına yerleşebileceği bir sürece girildiğini belirtirken, bu seviyenin arkasında yatan temel nedenleri üç ana başlıkta topladı.

JEOPOLİTİK RİSKLER

Dünyada artan savaş söylemleri ve bölgesel çatışmalar, güvenli liman talebini canlı tutuyor. Küresel ölçekte artan gerilimler, altına olan ilgiyi artıran başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

KÜRESEL ENFLASYON

Dünya genelinde devam eden fiyat artışları ve kontrol altına alınamayan enflasyon süreci, yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesine neden oluyor.

MERKEZ BANKALARI

Büyük merkez bankalarının faiz politikaları ve altın rezervlerini artırma eğilimi, piyasadaki fiyatlamalarda etkili olmaya devam ediyor. Rezerv stratejilerindeki değişim, altın talebini destekleyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Memiş, 10 bin TL'lik hedefi dile getirirken yatırımcıları aşırı iyimserliğe karşı da sert şekilde uyardı.

GRAM ALTIN 10 BİN TL Mİ OLACAK, NE ZAMAN?

Uzman isim, gram altında 10 bin TL seviyesinin orta ve uzun vadeli bir projeksiyon olduğunu ifade etti. Ancak bu sürecin düz ve kesintisiz bir yükseliş şeklinde gerçekleşmeyeceğini özellikle vurguladı.

Memiş'e göre altın fiyatlarında:

Sert düşüşler,

Ani geri çekilmeler,

Hızlı yükselişler

aynı dönem içinde yaşanabilir.

Bu nedenle kısa vadeli "vur-kaç" işlemler yapan yatırımcıların ciddi zarar riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

"KAZANÇ DEĞİL, RİSK YÖNETİMİ ÖNEMLİ"

İslam Memiş, yeni dönemde önceliğin yüksek kazanç arayışı değil, mevcut varlığı korumak olması gerektiğini söyledi. Risk yönetiminin ön planda tutulması gerektiğini vurgulayan Memiş, özellikle borçla altın almanın ve kaldıraçlı piyasalarda işlem yapmanın büyük tehlike barındırdığını ifade etti.

Ani geri çekilmelerin küçük yatırımcının elindeki birikimi silebileceğini hatırlatan uzman isim, sabırlı ve planlı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"VUR-KAÇ" YAPANLARI UYARDI

Memiş'e göre altın piyasasında sert dalgalanmalar kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle kısa vadeli al-sat stratejileriyle hareket eden yatırımcıların büyük kayıplar yaşayabileceği uyarısında bulundu.

Sadece planlı, sabırlı ve risk yönetimini önceleyen yatırımcıların bu dalgalı süreçten zarar görmeden çıkabileceğini ifade etti.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.