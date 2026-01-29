2026 yılına girilmesiyle birlikte altın piyasası, hem yatırımcıların hem de ekonomi gündeminin merkezine yerleşti. 29 Ocak 2026 sabahına yeni rekorlarla uyanan altın, küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve döviz cephesindeki hareketlilikle birlikte tarihi seviyelere ulaştı. Peki, altın neden yükseliyor? Altın düşecek mi, yükseliş ne zaman duracak? Şu an altın alınır mı, satılır mı? Detaylar haberimizde...

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

2026 yılının son aylarında başlayan ve 29 Ocak 2026 itibarıyla altın fiyatlarının yeni rekorlara ulaşması, küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmelerden kaynaklanıyor. Ons altın uluslararası piyasalarda 5.500 doların üzerine çıkarak rekor seviyelerde işlem görüyor ve gram altın da Türkiye'de 7.700 – 8.000 TL bandını aşmış durumda. Bu yükselişin arkasında birkaç kritik faktör bulunuyor:

Güvenli liman talebi: Jeopolitik risklerin artması yatırımcıları hisse senetleri ve riskli varlıklardan uzaklaştırarak altın gibi güvenli liman varlıklarına yöneltti. Bu eğilim özellikle Orta Doğu gerilimleri ve ABD'nin dış politika adımlarıyla güçlendi.

ABD doları değer kaybı: Altın fiyatları genellikle dolar ile ters korelasyon gösterir. Dolar endeksindeki gerileme, altını daha ucuz hale getirerek talebi artırdı.

Merkez bankaları ve yatırımcı alımları: Dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerini artırması ve finansal kurumlardaki altın talepleri de fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Enflasyon ve faiz beklentileri: Fed ve diğer büyük merkez bankalarının olası gevşek para politikası beklentileri, reel faizleri düşürerek altının cazibesini artırdı.

Bu unsurlar bir araya gelerek altının sadece kısa vadeli hareketi değil, yeni bir yükseliş trendi içine girmesine yol açtı.

ALTIN DÜŞECEK Mİ?

Piyasa uzmanlarının görüşleri altın fiyatlarının geleceği konusunda karışık sinyaller veriyor:

Kısa vadede düzeltme (geri çekilme) olasılığı bulunuyor çünkü mevcut rallinin yapısı teknik olarak "parabolik" olarak değerlendiriliyor; bu tür yükselişler genellikle sert düzeltmelerle sonuçlanabiliyor.

Ancak temel makroekonomik faktörler ("güvenli liman" talebi, dolar zayıflığı, merkez bankası alımları) yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor ve altının uzun vadeli talebini destekliyor.

Bu da şu an için altının düşüşünden ziyade kısa süreli dalgalanmalara açık ancak genel trendin yükseliş olduğunu gösteriyor.

ALTIN YÜKSELİŞİ NE ZAMAN DURACAK?

Altın için kesin bir "duruş zamanı" öngörmek zor; ancak analistler bazı kriterlere dikkat çekiyorlar:

Küresel risklerin azalması: Jeopolitik belirsizliklerin hafiflemesi, altına olan güvenin bir kısmını zayıflatabilir.

Doların güçlenmesi: Dolar endeksindeki toparlanma altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.

Fed faiz politikası: Fed faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesi, altının cazibesini bir miktar azaltabilir.

Bunlar gerçekleşirse altın yükselişi geçici bir tepe oluşturabilir. Ancak şu an için tüm bu unsurlar yukarı yönlü eğilimi teyit ediyor.

ŞU AN ALTIN ALINIR MI?

Altın şu an piyasalarda tarihi zirvelerini teste devam ediyor, bu da yatırımcılar için iki farklı fırsat yaratıyor:

Yatırımcılar için altın, portföy çeşitlendirmesi ve güvenli liman olarak hâlâ çekici.

Kısa vadeli düzeltmeler alım fırsatı yaratabilir.

Fiyatlar rekor seviyede olduğu için daha yüksek seviyelerden alım yapmak riskli olabilir.

Teknik göstergeler kısa vadeli düzeltme sinyalleri verebilir.

ŞU AN ALTIN SATILIR MI?

Altın satış kararı, yatırımcının hedeflerine ve risk toleransına bağlı:

Satış İçin Nedenler

Tarihi zirve seviyelerinde kar realizasyonu yapmak isteyenler için fırsat olabilir.

Kısa vadede gelebilecek düzeltmeler satış baskısını artırabilir.

Satışa Karşı Nedenler

Temel jeopolitik ve ekonomik faktörler altın talebini canlı tutuyor.

Doların zayıf seyrinin sürmesi fiyatları destekleyebilir.

29 OCAK 2026 GÜNCEL ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI

Gram altın: ~7.725 – 8.030 TL seviyelerinde işlem görüyor (Kapalıçarşı dahil).

Ons altın: ~5.545 – 5.600 $ civarında.

Çeyrek altın: ~13.000 + TL bandında.

Gümüş: Ons bazında ~117 $ civarında tarihi zirveleri test ediyor.

NOT: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.