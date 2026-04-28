Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! Altın düşmeye devam edecek mi?

Altın fiyatlarında son dönemde gözlenen geri çekilme, yatırımcıların odağını yeniden bu güvenli limana çevirdi. Özellikle küresel gelişmelerin hız kazandığı bir dönemde, fiyatlardaki bu hareketlilik tesadüf değil. Jeopolitik riskler, enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikaları, altının yönünü belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor. Peki, Altın neden düşüyor? Altın düşmeye devam edecek mi? Detaylar...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? 28 NİSAN

Altın fiyatlarındaki düşüşün arkasında birden fazla dinamik bulunuyor. Uzmanlara göre bu gerilemenin temelinde jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve yatırımcı davranışlarındaki değişim yatıyor.

Veysi Amcalar, özellikle 28 Şubat’tan itibaren artan küresel gerilimlerin piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Bu süreçte altının ons fiyatının 5.600 dolar seviyesinden 4.600 dolara kadar gerilemesi, piyasalardaki yön değişiminin açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Jeopolitik risklerin artmasına rağmen altının düşmesi ilk bakışta çelişkili görünse de, burada devreye enerji piyasaları giriyor. Petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte yatırımcıların alternatif kazanç alanlarına yöneldiği görülüyor. Spekülatörler, ellerindeki altını satarak petrol yatırımlarına kayıyor. Bu durum da altına olan talebi azaltarak fiyatların aşağı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

Bununla birlikte enflasyonist baskılar ve küresel ekonomik belirsizlikler de piyasalardaki dengeleri etkileyen diğer unsurlar arasında yer alıyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Piyasaların en çok merak ettiği sorulardan biri de altındaki düşüşün devam edip etmeyeceği. Bu noktada Fed’in faiz politikası belirleyici rol oynuyor.

Amcalar’a göre altın ile faiz oranları arasında ters bir ilişki bulunuyor:

Faizler düşerse altın yükselir

Faizler artarsa altın düşer

Ancak mevcut tabloda Fed’in radikal bir faiz değişikliğine gitmesi beklenmiyor. Faizlerin sabit kalacağı yönündeki beklenti, altın fiyatlarında sert bir kırılma ihtimalini zayıflatıyor.

Uzman değerlendirmelerine göre gram altın kısa vadede 6.700 – 6.800 TL bandında hareket etmeye devam edecek. Cuma gününe kadar yaklaşık 50 liralık ek bir düşüş ihtimali bulunsa da, daha büyük çaplı bir gerileme öngörülmüyor.

Bu da piyasada kontrollü bir düzeltme sürecinin yaşandığını gösteriyor.

Not: Haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.