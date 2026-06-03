Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! 3 Haziran altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?

Küresel piyasalarda altın fiyatları yeni güne düşüş eğilimiyle başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği değerli metal, hem uluslararası gelişmeler hem de ABD ekonomisinden gelen son verilerin etkisiyle yön arayışını sürdürüyor. Özellikle ABD’de açıklanan güçlü istihdam rakamları ve faiz politikalarına ilişkin beklentilerde yaşanan değişim, altın fiyatları üzerinde belirleyici rol oynuyor. Peki, altın neden düşüyor? 3 Haziran altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Detaylar haberimizde.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki geri çekilmede, ABD’den gelen güçlü istihdam verileri etkili oldu. Beklentilerin üzerinde açıklanan istihdam rakamları, ABD ekonomisinin dirençli yapısını koruduğuna işaret etti.

Söz konusu veriler sonrasında piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentilerinde zayıflama görüldü. Faiz indirimlerinin ötelenebileceğine yönelik beklentiler, altın gibi faiz getirisi bulunmayan yatırım araçları üzerinde baskı oluşturdu.

Piyasalarda oluşan bu görünüm, ons altın ve gram altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlerin gündeme gelmesine neden oldu. Buna karşın yatırımcılar, küresel ekonomik gelişmeler ve jeopolitik riskleri yakından takip etmeyi sürdürüyor.

3 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

Altın piyasasında 3 Haziran itibarıyla güncel fiyatlar belli oldu. Gram altın yeni güne 6.615 TL seviyesinden başlarken, ons altın ise 4.477 dolar düzeyinde işlem gördü.

Piyasalardaki hareketlilik gün içerisinde devam ederken, yatırımcıların en çok takip ettiği altın türlerinde güncel satış fiyatları şu şekilde sıralandı:

3 HAZİRAN GRAM ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan gram altın, 3 Haziran tarihinde yeni güne 6.615 TL seviyesinden başladı.

Güncel verilere göre gram altının satış fiyatı 6.626,26 TL olarak kaydedildi. İç piyasada altın fiyatlarının seyrinde hem ons altın tarafındaki hareketler hem de küresel ekonomik gelişmeler etkili oluyor.

3 HAZİRAN ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların yakından takip ettiği çeyrek altın fiyatları da belli oldu.

3 Haziran itibarıyla çeyrek altının satış fiyatı 10.879,00 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın, hem yatırım hem de tasarruf amaçlı tercih edilen ürünler arasında yer almaya devam ediyor.

3 HAZİRAN YARIM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasasında işlem gören bir diğer yatırım aracı olan yarım altın da yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

Güncel verilere göre 3 Haziran tarihinde yarım altının satış fiyatı 21.738,00 TL olarak açıklandı. Piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda yarım altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor.

3 HAZİRAN TAM ALTIN NE KADAR?

Yüksek tutarlı yatırım yapmak isteyenlerin tercih ettiği tam altın fiyatları da yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

3 Haziran itibarıyla tam altının satış fiyatı 43.465,42 TL seviyesinde işlem görüyor. Altın piyasasında yaşanan gelişmeler doğrultusunda tam altın fiyatları da gün içerisinde yatırımcıların odağında yer almayı sürdürüyor.

NOT: Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.