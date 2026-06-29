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Almanya Paraguay hangi kanalda? Almanya Paraguay maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Almanya Paraguay hangi kanalda? Almanya Paraguay maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Almanya Paraguay maçı hangi kanalda belli oldu. Almanya Paraguay Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Almanya Paraguay maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Almanya Paraguay maçını hangi kanal veriyor? İşte Almanya Paraguay maçı yayın bilgisi!

Almanya Paraguay Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Almanya Paraguay maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Almanya Paraguay maçını hangi kanal veriyor? İşte Almanya Paraguay maçı yayın bilgisi haberimizde...

ALMANYA PARAGUAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Almanya Paraguay maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Almanya Paraguay maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

ALMANYA PARAGUAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Almanya Paraguay maçı, Foxborough'da, Gillette Stadyumu'nda oynanacak.

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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