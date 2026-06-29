Almanya Paraguay CANLI nereden izlenir? Almanya Paraguay maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
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Almanya Paraguay nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Almanya Paraguay maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...
ALMANYA PARAGUAY CANLI İZLE
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ALMANYA PARAGUAY MAÇI CANLI İZLE
Almanya Paraguay maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
ALMANYA PARAGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Almanya Paraguay maçı bu akşam saat 23.30 itibariyle başlayacak.
ALMANYA PARAGUAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Almanya Paraguay maçı Foxborough'da, Gillette Stadyumu'nda oynanacak.