Ali Şansalan Galatasaray karnesi! Ali Şansalan yönettiği Galatasaray maçları

Bu akşam Kadıköy'de dev bir randevu var: Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Ali Şansalan Galatasaray karnesi ve Ali Şansalan'ın yönettiği Galatasaray maçları, bu kritik karşılaşma öncesi önemli ipuçları sunuyor. Peki, Ali Şansalan Galatasaray karnesi nasıl? Ali Şansalan yönettiği Galatasaray maçların istatistikleri nasıl? Ali Şansalan Galatasaray karnesi! Detaylar...

Galatasaray taraftarlarının merakla beklediği dev an geldi: 1 Aralık 2025 Pazartesi akşamı, Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, hem lig tablosu hem de ezeli rekabetin ruhu açısından sezonun en kritik randevusunu temsil ediyor. Bu kritik mücadele öncesinde derbinin VAR hakeminin istatistikleri merak ediliyor. Peki, Ali Şansalan Galatasaray karnesi nasıl? Ali Şansalan yönettiği Galatasaray maçların istatistikleri nasıl? Ali Şansalan Galatasaray karnesi haberimizde!

ALİ ŞANSALAN GALATASARAY KARNESİ

Ali Şansalan, Türk futbolunun tanınmış hakemlerinden biri olarak kariyerinde önemli maçlara imza atmıştır. Özellikle Galatasaray karşılaşmalarında gösterdiği performans, sarı-kırmızılılar ve taraftarlar tarafından yakından takip edilmiştir. Ali Şansalan'ın Galatasaray karnesi, hem saha içi kararları hem de genel istatistikleri ile dikkat çekiyor.

Galatasaray'ın Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda ortaya koyduğu performans, teknik ekip ve taraftarlar için önemli bir veri kaynağı niteliğinde. Şansalan, kariyeri boyunca Galatasaray'ın 22 maçında görev almış ve bu maçlarda sarı-kırmızılı takımın genel durumu şu şekilde gerçekleşmiştir:

Galibiyet: 16

Beraberlik: 3

Mağlubiyet: 3

Bu istatistikler, Ali Şansalan yönetiminde Galatasaray'ın sahada yüksek bir başarı yüzdesine sahip olduğunu gösteriyor. Bunun yanında, hakemliği sırasında maçlarda toplam 54 sarı kart ve 10 penaltı kararı verilmiştir.

ALİ ŞANSALAN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Ali Şansalan sadece saha içi hakem olarak değil, VAR hakemi olarak da Galatasaray maçlarında görev almıştır. VAR sisteminin futbolda öneminin artmasıyla birlikte, hakemlerin kararlarının doğruluğu ve oyunun adilliği kritik hale gelmiştir. Şansalan, VAR hakemi olarak Galatasaray'ın 15 maçında görev yapmış ve bu maçlarda takımın performansı istatistiklerle şöyle özetlenebilir:

Galibiyet: 8

Beraberlik: 5

Mağlubiyet: 2

VAR hakemi olarak görev yaptığı karşılaşmalarda Galatasaray toplamda 26 sarı kart, 3 kırmızı kart ve 3 penaltı görmüştür.

