Albacete - Barcelona maç kadrosu! İlk 11'ler belli oldu
Güncelleme:
Albacete - Barcelona maç kadrosu! Albacete ile Barcelona arasında oynanacak Copa del Rey çeyrek final mücadelesi öncesinde maç kadroları ilk 11'ler yakından takip ediliyor. Karşılaşma öncesi kadroların netleşmesi beklenirken, iki takımın da sahaya çıkacağı isimler duyuruluyor. Albacete Barcelona maç kadrosu ilk 11'de kimler var? İşte Albacete - Barcelona maç kadrosu...

İspanya Kral Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam Albacete'de yaşanacak. Estadio Carlos Belmonte'de oynanacak mücadelede Albacete Balompié, FC Barcelona'yı ağırlayacak.

ALBACETE BARCELONA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Albacete ile Barcelona arasındaki Copa del Rey çeyrek final maçı bu akşam saat 23.00'te Türkiye saatiyle oynanacak. Karşılaşma Albacete'nin sahası olan Estadio Carlos Belmonte'de yapılacak.

Yaklaşık 17.500 seyirci kapasitesine sahip statta maçın tamamen dolu tribünler önünde oynanması bekleniyor. Mücadelede hakem olarak José Luis Munuera Montero görev alacak.

Albacete - Barcelona S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

ALBACETE - BARCELONA MAÇ KADROSU

Albacete: Lizoain, Lorenzo, Javi Moreno, Javi Villar, Neva, Dani, Pacheco, Meléndez, Capi, Agus Medina, Puertas

Barcelona: Joan García, Cancelo, Araujo, Eric García, Gerard Martin, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Dani Olmo, Lamine Yamal, Lewandowski, Rashford.

500

