Alanyaspor Galatasaray hangi kanalda? Alanyaspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda belli oldu. Alanyaspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Alanyaspor Galatasaray maçı yayın bilgisi!

Alanyaspor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Alanyaspor Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? İşte Alanyaspor Galatasaray maçı yayın bilgisi haberimizde...

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı A Haber'den canlı olarak yayınlanacak. Alanyaspor Galatasaray maçını A Haber'den güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz.

A Haber frekans bilgileri ise şöyledir:

TÜRKSAT 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Sembol Oranı: 27500 Mbaud FEC: 5/6

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç A Haber'den canlı olarak izlenebilecek.

