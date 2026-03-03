Haberler

Alanyaspor Galatasaray CANLI izle! Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Alanyaspor Galatasaray CANLI izle! Alanyaspor Galatasaray maçı hangi kanalda, nereden izlenir?
Güncelleme:
ALANYASPOR - GALATASARAY NEREDE İZLENİR?

Alanyaspor Galatasaray maçını A Haber'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30 itibariyle başlayacak.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor Galatasaray maçı Antalya'da, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
500

