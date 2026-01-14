Akaryakıta zam mı geldi? 14 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
14 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarındaki güncel tablo, başta araç sahipleri olmak üzere şehir içi ve şehirlerarası yolculuk planı yapan sürücülerin yakın takibinde yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatlarının hangi seviyelerde olduğu merak edilirken; küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurlarına bağlı olası değişimler de fiyatların seyrini gündemin üst sıralarına taşıyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi?
14 Ocak sabahı itibarıyla akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin ve sürücülerin gündeminde ilk sıralarda yer aldı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde benzin, motorin ve LPG'nin güncel pompa fiyatları merak edilirken; küresel petrol piyasalarındaki gelişmeler, döviz kuru hareketleri ve olası fiyat değişimleri yakından izleniyor. Özellikle şehirlerarası yolculuk yapmayı planlayan vatandaşlar, güncel fiyatlara ilişkin ayrıntıları dikkatle takip ediyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında...
AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?
2 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) akaryakıtta %6,95 oranında artırıldı. Söz konusu artış, benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansırken, pompa fiyatlarında litre bazında zam olarak kendini gösterdi.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)
İstanbul Avrupa Yakası:
- Benzin: 53,17 TL
- Motorin: 54,58 TL
- LPG: 29,03 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
- Benzin: 52,97 TL
- Motorin: 54,38 TL
- LPG: 28,40 TL
Ankara:
- Benzin: 54,00 TL
- Motorin: 55,58 TL
- LPG: 28,92 TL
İzmir :
- Benzin: 54,33 TL
- Motorin: 55,91 TL
- LPG: 28,85 TL