Akaryakıta zam mı geldi? 13 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?
Güncelleme:
13 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatları, özellikle araç sahipleri ve şehirlerarası yolculuk planlayan sürücüler tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG'deki güncel fiyatlar merak konusu olurken, olası değişimler ve fiyat dalgalanmaları gündemin üst sıralarında yer alıyor. Peki, akaryakıta zam mı geldi? 13 Ocak güncel akaryakıt fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin, motorin, LPG fiyatları neler?

13 Ocak sabahı akaryakıt fiyatları, sürücüler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde benzin, motorin ve LPG fiyatlarındaki güncel durum merak konusu olurken, pompa fiyatlarındaki değişimler ve olası zam gelişmeleri özellikle şehirlerarası yolculuk planlayan vatandaşların dikkatini çekiyor. Güncel fiyat bilgileri haberin devamında…

AKARYAKITA ZAM MI GELDİ?

2 Ocak itibarıyla akaryakıt fiyatlarına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı yansıdı. Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile ÖTV, akaryakıtta %6,95 oranında yükseldi. Bu vergi artışı benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan yansıyıp litre başına zam olarak görüldü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (LİTRE FİYATLARI)

İstanbul Avrupa Yakası:

  • Benzin: 53,17 TL
  • Motorin: 54,58 TL
  • LPG: 29,03 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

  • Benzin: 52,97 TL
  • Motorin: 54,38 TL
  • LPG: 28,40 TL

Ankara:

  • Benzin: 54,00 TL
  • Motorin: 55,58 TL
  • LPG: 28,92 TL

İzmir :

  • Benzin: 54,33 TL
  • Motorin: 55,91 TL
  • LPG: 28,85 TL
