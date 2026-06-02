ABD Dünya Kupası kadrosu 2026! ABD milli takım kadrosu oyuncuları kimler var?

ABD Dünya Kupası kadrosu! ABD Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde teknik direktör Mauricio Pochettino yönetimindeki kadrosunu duyurdu. D Grubu'nda Türkiye, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek ekipte Avrupa'nın farklı liglerinde ve MLS'te forma giyen oyuncular yer alırken, açıklanan liste turnuva hazırlıkları kapsamında dikkat çekti.

Grupta Türkiye'nin rakiplerinden biri olan ABD Milli Takımı'nın açıklanan kadrosu, kaleden hücuma kadar birçok farklı kulüpte forma giyen futbolculardan oluştu. Kadroda hem Avrupa'da oynayan isimler hem de MLS temsilcileri bulunurken, takım D Grubu karşılaşmalarına bu oyuncu listesiyle hazırlanacak.

ABD DÜNYA KUPASI KADROSU 2026

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye ile aynı grupta mücadele edecek ABD Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı. Teknik direktör Mauricio Pochettino tarafından belirlenen 26 kişilik oyuncu listesinde Avrupa ve Kuzey Amerika'da forma giyen futbolcular yer aldı.

ABD, Dünya Kupası'nın D Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Turnuva öncesinde duyurulan kadroda kaleci, savunma, orta saha ve forvet hatlarında görev yapan oyuncuların dağılımı da netlik kazandı.

Kaleci: Chris Brady, Matt Freese, Matt Turner

Defans: Max Arfsten, Sergino Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty

Orta saha: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Gio Reyna, Cristian Roldan, Malik Tillman

Forvet: Brenden Aaronson, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Tim Weah, Haji Wright, Alejandro Zendejas

ABD DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

Ev sahibi ülke ilk maçını 13 Haziran TSİ 04.00’te Paraguay ile oynarken, 19 Haziran TSİ 22.00’de Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki son maçında ise 26 Haziran saat 05.00’te Türkiye ile karşılaşacak.

Onur BAYRAM
