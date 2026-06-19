ABD Avustralya maç özeti ve golleri! (ÖZET) ABD Avustralya kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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ABD AVUSTRALYA MAÇ ÖZETİ

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ABD AVUSTRALYA ÖZET

ABD Avustralya maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

ABD AVUSTRALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

ABD Avustralya maçı 2-0'lık ABD üstünlüğüyle devam ediyor.

ABD AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

ABD Avustralya maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.