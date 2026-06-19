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ABD Avustralya maç özeti ve golleri! (ÖZET) ABD Avustralya kaç kaç bitti, golleri kim attı?

ABD Avustralya maç özeti ve golleri! (ÖZET) ABD Avustralya kaç kaç bitti, golleri kim attı?
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ABD Avustralya özet izle! Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. ABD Avustralya maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler ABD Avustralya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, ABD Avustralya maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube ABD Avustralya Dünya Kupası maç özeti! İşte, ABD Avustralya özet videosu!

ABD Avustralya maç özeti izle! Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. ABD Avustralya maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler ABD Avustralya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

ABD AVUSTRALYA MAÇ ÖZETİ

ABD Avustralya maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan ABD Avustralya özet bölümünde yer alan bilgilerden ABD Avustralya geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

ABD AVUSTRALYA ÖZET

ABD Avustralya maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

ABD AVUSTRALYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

ABD Avustralya maçı 2-0'lık ABD üstünlüğüyle devam ediyor.

ABD AVUSTRALYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

ABD Avustralya maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı. 

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