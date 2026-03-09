Haberler

9 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları!

Güncelleme:
Bölgede yaşanan son gelişmeler, finans piyasalarında hareketliliği artırdı. Altın ve gümüş fiyatlarındaki ani değişimler, yatırımcılar ve halk tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 9 Mart gram altın ne kadar oldu, savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları!

Finans dünyasında son günlerde gözlenen yoğun hareketlilik, yatırımcılar ve vatandaşlar arasında merak uyandırdı. Altın ve gümüş fiyatlarındaki ani iniş çıkışlar, piyasaların geleceği hakkında soru işaretleri oluşturuyor. Detaylar haberin devamında…

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Jeopolitik belirsizlikler ve bölgedeki kritik gelişmeler altın fiyatlarını hareketlendirdi. İran'da dini lider Hamaney'in ölümü ve ABD-İsrail operasyonlarının ardından artan risk algısı, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendiriyor. Bu durum Türkiye'de gram ve çeyrek altın fiyatlarının hızlı yükselmesine yol açtı.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Güncel verilere göre gram altın fiyatları:

  • Alış: 7.231,56 TL
  • Satış: 7.232,36 TL

Hafta başında 7.300 TL civarında seyreden gram altın, artan talep ve piyasalardaki belirsizlikle birlikte yatırımcıların ilgisini çekiyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 11.972,00 TL
  • Satış: 12.082,00 TL

Yurtiçinde ve küresel piyasalarda güvenli limana yönelen yatırımcılar, çeyrek altındaki hızlı yükselişi destekliyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Dolar bazında altın fiyatları da dalgalı seyrini sürdürüyor:

  • Alış: 5.095,33 $
  • Satış: 5.095,97 $
  • Günlük değişim: -1,12 %

Piyasalardaki belirsizlikler hem TL hem de dolar bazında altına olan talebi artırıyor. Yatırımcılar, altındaki bu hızlı hareketliliği yakından takip ediyor.

Sahra Arslan
