Her yıl olduğu gibi 2025 yılının sonunda milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, 2026 yılına dair umutları ve kazanç hayallerini gerçeğe dönüştürdü. Bu yılki çekilişin en büyük sürprizi, tam 800 milyon TL'lik büyük ikramiye oldu. Peki, 800 milyon kime çıktı? Milli Piyango büyük ikramiye nereye çıktı, hangi bilete (çeyrek, yarım, tam) çıktı, kaça bölünecek? Büyük ikramiyeyi kazanan biletler ve detaylar merak edenler için tüm bilgileri derledik...

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE, HANGİ İLE VE İLÇELERE ÇIKTI?

2026 yılı Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sonucunda büyük ikramiye, Türkiye'nin farklı şehirlerinde şanslı bilet sahiplerine dağıtıldı. İşte büyük ikramiyenin vurduğu ilçeler ve iller:

İstanbul Esenyurt

İstanbul Ümraniye

Konya Akşehir

Bu şehir ve ilçelerde bilet alan şanslı vatandaşlar, yılbaşı gecesinin en büyük mutluluğunu yaşadı. Özellikle İstanbul'daki iki ilçe, büyük ikramiyenin Türkiye genelinde en yoğun çıktığı bölgeler olarak dikkat çekti.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ BİLETE ÇIKTI?

Büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarası 3031385 olarak belirlendi. Çekilişte büyük ikramiye, farklı türde biletleri kapsayacak şekilde dağıtıldı. Şanslı bilet sahipleri için öne çıkan detaylar:

3 çeyrek bilete isabet etti,

Bilet sahipleri arasında kazanç paylaşımı sağlanacak.

Bu dağılım, büyük ikramiyenin tek kişiye değil, birden fazla kişiye mutluluk getireceğini gösteriyor. Çeyrek bilet sahipleri, büyük ikramiyeden pay alarak yılbaşını unutulmaz kıldı.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE KAÇA BÖLÜNECEK?

2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye toplam 3 çeyrek bilete isabet etti. Bu nedenle 800 milyon TL'lik büyük ikramiye 3'e bölünecek. Her çeyrek bilet sahibi yaklaşık olarak 266 milyon TL kazanacak.