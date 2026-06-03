5 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DAKİKA: Memur ve memur emeklisi 5 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? Temmuz 2026 memur maaş zammı yüzde kaç olacak?

Haziran ayına girilmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin gözü 5 aylık enflasyon farkına çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aylık enflasyon verileri, maaş artış hesaplamalarında belirleyici olmaya devam ederken, 2026 yılının ikinci yarısı için geçerli olacak toplu sözleşme zammı da sürecin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. Peki, memur ve memur emeklisi 5 aylık enflasyon farkı açıklandı mı? Temmuz 2026 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Detaylar...

5 AYLIK ENFLASYON FARKI SON DURUM

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarını doğrudan etkileyen 5 aylık enflasyon farkı, TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon verileriyle şekilleniyor. 2026 yılının ikinci yarısı için belirlenen %7 toplu sözleşme zammına ek olarak hesaplanan enflasyon farkı, toplam maaş artış oranını belirliyor.

Açıklanan son verilere göre memur ve memur emeklileri için 4 aylık kesinleşen zam oranı, toplu sözleşme zammı dahil edildiğinde %10,51 seviyesine ulaştı. 5 aylık veriyle birlikte bu oran yeniden güncellenecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLISI 5 AYLIK ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

Memur ve memur emeklisi 5 aylık enflasyon farkı henüz açıklanmadı. Kesin oran, TÜİK’in ilgili ay enflasyon verisini duyurmasının ardından netleşecek.

Mevcut hesaplamalar yalnızca 4 aylık veriler üzerinden yapılırken, 5 aylık enflasyon verisinin eklenmesiyle birlikte toplam enflasyon farkı yeniden hesaplanacak ve maaşlara yansıyacak.

TEMMUZ 2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

Temmuz 2026 memur maaş zammı, 6 aylık enflasyon verisinin tamamlanmasıyla kesinleşecek. Şu anki hesaplamalarda, enflasyon beklentileri ve toplu sözleşme zammı birlikte değerlendirildiğinde toplam artış oranının farklı senaryolarla şekillendiği görülüyor.

Mevcut verilere göre %7 toplu sözleşme zammı ile birlikte toplam zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak nihai açıklama sonrası netlik kazanacak.