5 Ağustos altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

5 Ağustos 2026 Çarşamba günü altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarında anlık değişimler yaşanırken, yatırımcılar "Bugün altın fiyatları ne kadar?", "Gram altın kaç TL oldu?" ve "Çeyrek altın alış-satış fiyatı kaç lira?" sorularını araştırmayı sürdürüyor. İşte 5 Ağustos 2026 Çarşamba güncel altın fiyatları ve piyasalarda öne çıkan son gelişmeler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasalarında 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü güncellenen fiyatlar yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Son verilere göre spot gram altın 6.374,38 TL alış, 6.375,22 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Gram altında günlük değişim ise %2,27 yükseliş olarak kaydedildi.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan çeyrek altın da güncel fiyatlarıyla yakından takip ediliyor. Son verilere göre çeyrek altın 10.201,00 TL alış, 10.361,00 TL satış seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altında günlük değişim %2,19 yükseliş yönünde gerçekleşti.

ONS ALTIN FİYATLARI

Küresel piyasalarda işlem gören ons altın fiyatları da yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Güncel verilere göre ons altın 4.164,52 dolar alış, 4.165,16 dolar satış seviyesinde bulunurken, günlük değişim %2,15 yükseliş olarak kaydedildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikalarına yönelik beklentiler ve döviz piyasalarındaki hareketliliğin etkisiyle yön bulmayı sürdürüyor. 5 Ağustos 2026 Çarşamba saat 11.17 itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Yatırımcılar güncel alış-satış fiyatlarını ve piyasalardaki değişimleri yakından takip ederken, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ekonomik veriler ile ons altın ve döviz kurunda yaşanacak hareketliliğin altın fiyatları üzerinde belirleyici olması bekleniyor.