40 yaş altına faizsiz konut desteği! SON DAKİKA 40 yaş altına faizsiz konut Meclis'ten geçti mi?

CHP Milletvekili Kadim Durmaz, ilk kez ev sahibi olacak gençlere yönelik yeni bir kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. 40 yaş altına faizsiz konut desteği kanun teklifi detayları belli oldu. Teklif, konut finansmanı sürecine ilişkin faiz desteği ve masraf indirimi düzenlemelerini kapsıyor. İşte 40 yaş altına faizsiz konut kanun teklifi metni!

40 YAŞ ALTINA FAİZSİZ KONUT DESTEĞİ

Kanun teklifinde, başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış ve ilk kez konut edinecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik finansman desteği düzenleniyor. Teklife göre, bankalar veya katılım bankaları aracılığıyla kullanılacak konut kredilerinde ya da finansmanlarında, aylık faiz veya kâr payının yüzde 75’ine kadar olan kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Bu destek, azami 120 ay vadeli krediler için geçerli olacak ve yalnızca bir kez, tek bir konut için uygulanacak.

Düzenlemede ayrıca konut edinim sürecindeki masraflara ilişkin önemli değişiklikler de yer alıyor. Kredi tahsis ücreti, dosya masrafı ve benzeri kalemlerin alınmaması öngörülürken, ekspertiz ve ipotek masraflarının yarısının kamu tarafından karşılanması planlanıyor. Tapu işlemlerine ilişkin döner sermaye hizmet bedelinde de alıcı açısından yüzde 50 indirim uygulanması öngörülüyor.

40 yaş altına faizsiz konut desteği

40 YAŞ ALTINA FAİZSİZ KONUT MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Söz konusu kanun teklifi TBMM’ye sunulmuş olmakla birlikte henüz Genel Kurul’da görüşülmedi ve oylanmadı. Teklifin yasalaşabilmesi için Meclis sürecinin tamamlanması ve kabul edilmesi gerekiyor.

Kanunun yürürlüğe girmesi ise TBMM’de kabul edilmesinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasına bağlı bulunuyor. Bu aşamalar tamamlanmadan düzenleme kapsamında herhangi bir uygulama başlamıyor.

40 YAŞ ALTINA FAİZSİZ KONUT ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Teklifte destekten yararlanmak isteyenler için bir dizi şart sıralanıyor. Buna göre başvuru sahibinin 40 yaşını doldurmamış olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve kendi adına kayıtlı herhangi bir konutunun bulunmaması gerekiyor. Aynı zamanda daha önce konut niteliğinde bir taşınmazın tamamına sahip olmamış olması şartı aranıyor. Evli başvurularda eşin de konut sahibi olmaması gerekiyor.

Satın alınacak konutun başvuru sahibinin ilk ve tek konutu olması ve ikamet amacıyla kullanılması zorunlu tutuluyor. Destekten yararlanarak edinilen konutta en geç bir yıl içinde fiilen oturulması gerekiyor. Ayrıca bu konutun 10 yıl boyunca satılması, devredilmesi veya kiraya verilmesi yasaklanıyor. Aksi bir durumun tespiti halinde sağlanan destekler ve indirimler, kanuni faiziyle birlikte geri tahsil edilecek.