İstanbul’da yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, Bakırköy Florya’daki bir villada ele geçirildiği iddia edilen 350 kilogram altın, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İstanbul Altın Rafinerisi’ne yönelik operasyon çerçevesinde ortaya çıkan bu gelişme, hem ekonomik büyüklüğü hem de iddiaların kapsamı nedeniyle dikkat çekti. Peki, 350 kilo altın kaç TL? Kimin evinde 350 kilo altın bulundu? Detaylar...

350 KİLO ALTIN KAÇ TL?

İstanbul Bakırköy’de yürütülen bir soruşturma kapsamında gündeme gelen 350 kilogram altının, dönemsel piyasa verilerine göre yaklaşık 2 milyar 330 milyon TL seviyesine yakın bir değere ulaştığı iddia edilmektedir. Altının toplam değeri; gram altın fiyatı, ons altın değeri ve döviz kuru gibi değişkenlere bağlı olarak anlık şekilde farklılık göstermektedir.

350 kilogram altın, hesaplama olarak 350.000 gram altına karşılık gelmektedir. Gram altın fiyatındaki artış ya da azalış, toplam değerin de doğrudan değişmesine neden olmaktadır. Bu nedenle söz konusu miktarın TL karşılığı sabit bir rakam değildir ve güncel ekonomik koşullara göre yeniden hesaplanmaktadır.

KİMİN EVİNDE 350 KİLO ALTIN BULUNDU?

İstanbul Bakırköy ilçesi Florya bölgesinde bulunan bir villa, 350 kilogram altının tespit edildiği adres olarak soruşturma dosyasında yer almaktadır. İddialara göre söz konusu altınlar, villanın kiler bölümünde bulunmuştur.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgilere göre, İstanbul Altın Rafinerisi’ne yönelik yürütülen operasyon sürecinde altınların farklı noktalarda taşındığı ve son aşamada Florya’daki villaya götürüldüğü öne sürülmektedir.

Dosyada yer alan ifadelere göre villa, şüphelilerden birinin eşinin ailesine ait mülk olarak geçmektedir. Bu nedenle altının mülkiyeti konusunda farklı beyanlar bulunduğu belirtilmektedir.

Tarafların açıklamalarında, altının bir kısmının miras yoluyla elde edildiği, bir kısmının ise emanet olarak verildiği yönünde ifadeler yer almaktadır. Bu beyanlar, soruşturma dosyasında değerlendirmeye alınan hususlar arasında bulunmaktadır.