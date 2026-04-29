30 Nisan bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs 2026 öncesi bankalar çalışıyor mu?

1 Mayıs resmi tatili öncesinde bankaların çalışma düzeniyle ilgili detaylar netleşti. Şubeden işlem yapacak olanlar için kritik tarih ve saatlere yönelik uyarılar yapıldı.

30 NİSAN BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs öncesine denk gelen 30 Nisan Perşembe günü, kamu ve özel tüm banka şubeleri standart mesai düzeni kapsamında hizmet verecek. Sabah saatlerinde açılan şubeler, genellikle 09.00 civarında işlemlere başlarken, gün içinde müşterilere tüm fiziki bankacılık hizmetlerini sunmayı sürdürecek. Kapanış saatleri ise çoğunlukla 17.00 olurken, bazı şubelerde bu süre 18.00’e kadar uzayabilecek.

Vatandaşların özellikle nakit işlemler, para yatırma ve çekme, kredi başvuruları gibi şube üzerinden yapılması gereken işlemleri bu gün içerisinde tamamlamaları gerekiyor. Çünkü resmi tatil öncesindeki son iş günü olması nedeniyle, fiziki bankacılık işlemleri için alternatif bir gün bulunmuyor. Bu nedenle işlemlerin mesai bitimine kadar tamamlanması önem taşıyor.

1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI 2026, TATİL Mİ?

1 Mayıs 2026 Cuma günü Emek ve Dayanışma Günü kapsamında resmi tatil olarak uygulanacak. Bu nedenle tüm banka şubeleri gün boyunca kapalı olacak ve herhangi bir çalışma saati uygulanmayacak. Banka personeli de bu tarihte idari izinli sayılacak, dolayısıyla gişe işlemleri ve evrak teslimi gibi hizmetler verilmeyecek.

Resmi tatilin ardından bankalar normal çalışma düzenine 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren geri dönecek. Tatil süresince şubeler kapalı olsa da ATM’ler, internet bankacılığı ve mobil uygulamalar kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edecek. Aynı banka içindeki havale işlemleri anında gerçekleşirken, farklı bankalar arasındaki EFT işlemleri resmi tatil nedeniyle bir sonraki iş gününe kalabilecek. FAST sistemi ise belirlenen limitler dahilinde 7 gün 24 saat işlem yapılmasına olanak sağlayacak.