25 Temmuz benzine, mazota, motorine zam veya indirim var mı? Güncel benzin motorin akaryakıt fiyatları!

Benzine, mazota, motorine indirim gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları, akaryakıt zam haberleri ard arda gelince ve benzin, mazot fiyatlarındaki dalgalanmalar sebebiyle benzin litre fiyatı kaç TL, ne kadar? Mazot litre fiyatı, kaç TL? soruları günlük vatandaşlar tarafından rutin olarak araştırılmaktadır. Ayrıca güncel benzine zam geldi mi, benzine indirim var mı, mazota zam var mı soruları da araç sahipleri tarafından benzin mazot fiyatları güncel değerlerini öğrenmek üzere araştırılıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI

24.07.2026 tarihli akaryakıt fiyatları şu şekildedir:

Kurşunsuz 95 (Excellium95) TL/lt: 67,04 TL

Motorin TL/lt: 74,33 TL

Fuel Oil TL/Kg: 47,71 TL

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AKARYAKITA ZAM VAR MI?

ABD ve İran arasındaki çatışmaların bölgeye yayılması, Rusya-Ukrayna savaşının küresel enerji piyasalarında yarattığı daralma ve azalan petrol stokları akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 4,20 lira zam gelmesi bekleniyor. Bu zammın ardından bazı illerde motorin 80 lirayı aşacak.

Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gerilimler akaryakıt tabelalarını değiştirmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan ve bölgeye yayılan savaş hali ile Rusya-Ukrayna krizinin uzaması, petrol tedarikinde ciddi sorunlar yaratıyor. Gün geçtikçe azalan stokların piyasalarda oluşturduğu baskı, yurt içindeki akaryakıt ürünlerine dev bir zam olarak yansımaya hazırlanıyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, söz konusu maliyet artışları sebebiyle motorinin litre fiyatına 4,20 lira tutarında bir zam yapılması planlanıyor. Tüketicileri yakından ilgilendiren bu zamlı tarifenin, yarından itibaren pompaya yansıyarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Beklenen 4,20 liralık zammın uygulanması halinde, motorinin litre fiyatı büyükşehirlerde ve doğu illerinde yeni rekor seviyelere ulaşacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.