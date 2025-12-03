2026 Ocak SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Kasım ayı emekli enflasyon farkı ne kadar çıktı? 5 aylık enflasyon farkı ne kadar?

Türkiye'de emeklilerin Ocak 2026 zammı, Temmuz-Kasım dönemine ait enflasyon verileriyle şekillenmeye başladı. TÜİK'in açıkladığı rakamlar, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı artış oranının önemli bir kısmını şimdiden ortaya koydu. Peki, Kasım ayı emekli enflasyon farkı ne kadar çıktı? 2026 Ocak SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı ne kadar olacak? Detaylar haberimizde!

KASIM AYI EMEKLİ ENFLASYON FARKI NE KADAR ÇIKTI?

2025 yılının ikinci yarısında, emeklilerin alacağı zam oranını belirleyecek kritik eşik aşılmış durumda. TÜİK verilerine göre Temmuz-Kasım dönemi enflasyon oranları şu şekilde gerçekleşti:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Bu rakamlar ışığında beş aylık enflasyon %11,2 olarak hesaplandı. Bu, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayında alacakları zammın en az %11,2'sini garantilediği anlamına geliyor. Zam formülünde son beklenen veri ise Aralık ayı TÜFE oranı.

Analistler, Aralık enflasyonunun açıklanmasının ardından, emeklilerin zam oranının netleşeceğini ve geçmiş yıllarda olduğu gibi refah payı ile ek düzenlemelerle yukarı yönlü revize edilebileceğini belirtiyor.

2026 OCAK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN MAAŞI NE KADAR OLACAK?

%11,2'lik beş aylık enflasyon farkı sonrası, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaşları ön hesaplamalara göre şöyle olacak:

16.881 TL → 18.772 TL

17.000 TL → 18.904 TL

17.500 TL → 19.460 TL

18.000 TL → 20.016 TL

19.000 TL → 21.128 TL

20.000 TL → 22.240 TL

21.000 TL → 23.352 TL

22.000 TL → 24.464 TL

23.000 TL → 25.576 TL

24.000 TL → 26.688 TL

25.000 TL → 27.800 TL

26.000 TL → 28.912 TL

29.000 TL → 32.248 TL

30.000 TL → 33.360 TL

31.000 TL → 34.472 TL

32.000 TL → 35.584 TL

33.000 TL → 36.696 TL

34.000 TL → 37.808 TL

35.000 TL → 38.920 TL

36.000 TL → 40.032 TL

37.000 TL → 41.144 TL

38.000 TL → 42.256 TL

39.000 TL → 43.368 TL

40.000 TL → 44.480 TL

41.000 TL → 45.592 TL

42.000 TL → 46.704 TL

43.000 TL → 47.816 TL

44.000 TL → 48.928 TL

45.000 TL → 50.040 TL

46.000 TL → 51.152 TL

47.000 TL → 52.264 TL

48.000 TL → 53.376 TL

49.000 TL → 54.488 TL

50.000 TL → 55.600 TL

Bu liste, %11,2'lik enflasyon farkının SSK ve Bağ-Kur emeklileri üzerindeki etkisini net bir şekilde gösteriyor. Ocak ayında net zam oranı açıklanır açıklanmaz, bu rakamlar revize edilebilecek ve bazı ek düzenlemelerle artış gösterebilecek.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

2025 yılının Temmuz-Kasım dönemine ait enflasyon oranları, emeklilerin Ocak 2026 zammını belirlemede kritik öneme sahip. Beş aylık enflasyon %11,2 olarak gerçekleşti.

Uzmanlar, bu durumun emekliler açısından önemli bir güvence olduğunu belirtiyor. Çünkü bu rakam, Aralık ayı enflasyon verisi açıklanana kadar SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammında alacağı taban artış oranını gösteriyor.

Ayrıca, hükümetin üzerinde çalıştığı yeni taban aylık düzenlemesi de merak konusu. Aralık verisinin açıklanmasının ardından hem zam hem de taban maaş için 2025'in kesin rakamları netleşecek.