2026 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI: Milli piyango ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanacak?

Yeni yıla sayılı saatler kala, milyonlarca kişinin gözü Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine çevrildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük hayallerle satın alınan biletler, 2026'ya girerken umutları yeşertiyor. 800 milyon TL'lik büyük ikramiye başta olmak üzere milyonlarca liralık ödülün dağıtılacağı çekiliş öncesinde, vatandaşlar "Milli Piyango ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor.

2026 MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişleri, her yıl olduğu gibi 2026'ya girerken de milyonlarca vatandaşın ortak heyecanı haline geldi. Aylar öncesinden başlayan bilet satışları, aralık ayı boyunca hız kazanırken, gözler artık çekiliş saatine çevrildi. Bu yılın yılbaşı çekilişinde dağıtılacak en büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişte yalnızca büyük ikramiye değil, farklı kategorilerde milyonlarca liralık ödül de talihlilerini bulacak. Açıklanan ikramiye tutarları ₺80.000.000, ₺8.000.000, ₺2.000.000 ve ₺1.200.000 şeklinde sıralanıyor. Bilet alan yurttaşlar, hem küçük ikramiyeler hem de büyük ödül için büyük bir beklenti içine girmiş durumda.

Çekiliş süreci, her yıl olduğu gibi şeffaflık ve kamuoyuna açık yayın ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilecek. Yayın akışı, ikramiye sıralaması ve sonuçların ilan edileceği platformlar da netleşmiş durumda.

MİLLİ PİYANGO NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi, 31 Aralık 2025 gecesi gerçekleştirilecek. Çekilişin başlamasıyla birlikte sonuçlar kademeli olarak açıklanacak. İlk etapta küçük ikramiyeler için çekiliş yapılacak, ardından büyük ikramiyeye geçilecek.

Milli Piyango çekilişi, saat 18.30'da başlayacak ve gece boyunca devam edecek. Küçük ikramiyelerin belirlenmesinin ardından amorti numaraları açıklanacak. Tüm süreç tamamlandıktan sonra ise vatandaşların en çok merak ettiği 800 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi yapılacak.

MİLLİ PİYANGO SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango çekilişi, 18.30 – 23.15 saatleri arasında aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Günün en kritik anı olan büyük ikramiye çekilişi ise saat 23.15'te başlayacak.

800 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi, Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu sayede izleyiciler, çekiliş sürecini anbean takip edebilecek. Büyük ikramiyeden önce amorti numaralarının açıklanmasıyla birlikte çekiliş heyecanı zirveye ulaşacak.