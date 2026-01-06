2026 memur ve emekli maaş zammı hesaplaması (6 AYLIK TÜİK VERİSİ) 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?

2026 yılı memur ve emekli maaş zamları için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileri, memur ve emeklilerin ocak ayında alacakları zam oranını netleştirdi. Çalışan memurlar, SGK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez, ocak ve temmuz aylarında enflasyon farkı üzerinden maaşlarına zam alıyor. Peki, 2026 memur ve emekli maaş zammı hesaplaması nasıl yapılır (6 AYLIK TÜİK VERİSİ)? 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Detaylar...

2026 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMASI (6 AYLIK TÜİK VERİSİ)

Bu kapsamda 2026 memur ve emekli maaşı zammı hesaplaması için, önce 6 aylık enflasyon farkı belirleniyor ve ardından toplu sözleşme zamlarıyla birleşerek maaşlara yansıyor. Aralık ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca kişi, ocak ayında maaşlarına yapılacak artışı hesaplamaya başladı.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

2025 yılının ikinci yarısına ait enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Temmuz ayından aralık ayına kadar enflasyon oranları şöyle gerçekleşti:

Temmuz: %2,06

Ağustos: %2,04

Eylül: %3,23

Ekim: %2,55

Kasım: %0,87

Aralık: %0,89

Bu verilere göre memur ve memur emeklileri için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı %6,85 olarak hesaplandı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse 6 aylık enflasyon toplamı %12,19 seviyesinde oluştu.

6 AYLIK ENFLASYON FARKININ MAAŞLARA ETKİSİ

Memurlar ve memur emeklileri: Toplu sözleşme zammı olan %11 oranına 6 aylık enflasyon farkı %6,85 eklendiğinde toplam zam oranı %18,61 olarak ortaya çıkıyor.

SGK ve Bağ-Kur emeklileri: Ocak 2026 itibarıyla maaşlarına %12,19 oranında artış yansıyacak.

Bu artışlar, 2026 yılının ilk yarısında enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile maaşlara doğrudan yansıyacak.

2026 SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, 6 aylık enflasyon farkı ve toplam yıllık enflasyon oranına göre artırılıyor. Aralık ayı verileriyle birlikte:

Toplam 6 aylık enflasyon: %12,19

Ocak 2026 zammı: %12,19

Bu artış, emeklilerin maaşlarına doğrudan yansıyacak ve 2026 yılında yaşam maliyetlerine karşı ek bir destek sağlayacak.

2026 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına göre maaş artışı alıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen zam oranları ve TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon farkı göz önüne alındığında:

Toplu sözleşme zammı: %11

6 aylık enflasyon farkı: %6,85

Toplam zam oranı: %18,61

Bu oran, memurların ve memur emeklilerinin ocak 2026 maaşlarına yansıyacak şekilde hesaplandı.