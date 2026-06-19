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19 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

19 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!
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Gümüş fiyatları, 19 Haziran itibarıyla yatırımcılar ve ekonomi çevreleri tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar gümüş fiyatlarının seyrini etkilemeye devam ederken, yatırımcılar da güncel fiyat verilerini araştırıyor. Peki, 19 Haziran gram gümüş ne kadar oldu, daha düşecek mi? Gümüş fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel gümüş fiyatları!

19 Haziran günü gümüş piyasasında yaşanan hareketlilik dikkat çekmeye devam ediyor. Değerli metaller arasında önemli bir yatırım aracı olarak görülen gümüşün fiyatı, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasa beklentileri doğrultusunda değişim gösterirken, yatırımcılar güncel alış ve satış rakamlarını araştırıyor. İşte gümüş fiyatlarında son durum ve piyasalara ilişkin merak edilen detaylar...

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

Gümüş piyasasında 19 Haziran saat 09.50 itibarıyla güncellenen verilere göre gram gümüşün alış fiyatı 95,9378 TL, satış fiyatı ise 96,0423 TL seviyesinde işlem görüyor. Gram gümüşün anlık değeri 96,1172 TL olarak kaydedilirken, günlük değişim oranı %-2,09 seviyesinde gerçekleşti. Gün içerisinde yaşanan geri çekilme yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Gümüş fiyatları 19 Haziran itibarıyla dalgalı seyrini sürdürürken, değerli metaller piyasasında hareketlilik devam ediyor. Günlük bazda %2,09 oranında değer kaybeden gram gümüş, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki değişimler ve emtia piyasalarındaki fiyatlamalar gümüş üzerinde etkili olmaya devam ederken, yatırımcılar güncel fiyat hareketlerini ve piyasadaki son gelişmeleri yakından izliyor.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
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