11 Mart gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel gümüş fiyatları!

Güncelleme:
Küresel ve yurtiçi piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, gümüş fiyatlarını yeniden yatırımcıların odağına taşıdı. 11 Mart itibarıyla gözlenen yükseliş eğilimi, güvenli liman arayışının güçlendiğini gösterirken piyasalardaki belirsizliğin de etkisini ortaya koyuyor. Peki, 11 Mart gram gümüş ne kadar oldu, savaş sonrası gümüş fiyatları yükseldi mi, ne kadar yükseldi? Güncel gümüş fiyatları!

Gümüş piyasasında yaşanan son hareketlilik, yatırımcıların dikkatini yeniden bu değerli metale çevirdi. 11 Mart itibarıyla kaydedilen fiyat artışı, küresel ve yurtiçi piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte güvenli liman arayışını güçlendirirken, yatırımcıların piyasadaki gelişmeleri daha yakından takip etmesine neden oluyor. Güncel gümüş fiyatlarına ilişkin detaylar ise haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

11 Mart itibarıyla gram gümüş piyasasında dalgalı seyir dikkat çekiyor. Güncel verilere göre gram gümüşün alış fiyatı 122,97 TL, satış fiyatı ise 123,07 TL seviyesinde bulunuyor. Önceki kapanışın 125,1379 TL olduğu görülürken, fiyatlarda %1,66 oranında düşüş kaydedildi. Bu hareketlilik, yatırımcıların gümüş piyasasını yakından takip etmesine neden oluyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 122,97 TL

Satış Fiyatı: 123,07 TL

Önceki Kapanış: 125,1379 TL

Günlük Değişim: -1,66 %

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlara göre gümüş fiyatlarındaki dalgalanma, küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların risk algısındaki değişimlerle yakından bağlantılı. Piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle gümüşte kısa vadeli iniş çıkışların devam edebileceği ifade edilirken, yatırımcılara piyasayı dikkatle izlemeleri ve temkinli hareket etmeleri öneriliyor.

Sahra Arslan
Haberler.com
