1 Haziran altın ne kadar oldu, daha düşecek mi? SON DAKİKA! Savaş sonrası altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? Güncel altın fiyatları!

Haftanın ilk gününde altın piyasalarında dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle değerli metallerde dalgalı bir seyir izlenirken, yatırımcılar fiyatlardaki anlık değişimleri yakından takip ediyor. Gram altın, çeyrek altın ve ons altındaki son rakamlar araştırılırken, piyasaların yönüne ilişkin beklentiler de gündemdeki yerini koruyor. Ayrıntılar haberimizin devamında...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Altın piyasasında 1 Haziran saat 13.18 itibarıyla güncellenen verilere göre gram altın alış fiyatı 6.644,21 TL, satış fiyatı ise 6.644,96 TL seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,64 olarak kaydedilirken, piyasalardaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği altın türlerinden biri olan çeyrek altın, 1 Haziran itibarıyla alışta 10.791,00 TL, satışta ise 10.892,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı %-0,37 olarak açıklanırken, fiyatlardaki seyir dikkat çekiyor.

ONS ALTIN FİYATLARI

Uluslararası piyasalarda işlem gören ons altın fiyatı alışta 4.503,32 dolar, satışta ise 4.503,82 dolar seviyelerinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %-0,75 olarak kaydedilirken, küresel ekonomik gelişmeler ve yatırımcıların piyasa beklentileri ons altının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.