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GZT Giresunspor: 3-1

GZT Giresunspor: 3-1
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Haberler | Spor

İbrahim ALİOĞLU / STAT: Başakşehir Fatih Terim HAKEMLER: Alper Ulusoy, İlker Takpak, Murat Ergin GözütokMEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed - Caicara, Epureanu, Lima (Dk. 65 Guldbrandsen), Ömer Ali, Ndayishimiye (Dk. 84 Ponck), Mahmut (Dk. 87 Metin Emre), Deniz Türüç (Dk. 65 Aleksic), Berkay, Visca (Dk.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - İbrahim ALİOĞLU/

STAT: Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Alper Ulusoy, İlker Takpak, Murat Ergin Gözütok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed - Caicara, Epureanu, Lima (Dk. 65 Guldbrandsen), Ömer Ali, Ndayishimiye (Dk. 84 Ponck), Mahmut (Dk. 87 Metin Emre), Deniz Türüç (Dk. 65 Aleksic), Berkay, Visca (Dk. 87 Şener), Okaka

GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki, Aziz Behic (Dk. 88 Emre), Alexis, Diarra, Flavio, Traore (Dk. 80 Pelupessy), Diabate (Dk. 88 Umut), Sergio, Shapi (Dk. 84 Champness), Balde (Dk. 80 Doukara)

GOLLER: Dk. 17 Deniz, Dk. 69 Caicara, Dk. 78 Visca (Medipol Başakşehir) - Dk. 28 Diarra (GZT Giresunspor )

SARI KARTLAR: Ömer Ali (Medipol Başakşehir) - Traore (GZT Giresunspor )

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Medipol Başkaşehir, evinde GZT Giresunspor'u 3-1 mağlup etti.

17'nci dakikada Okaka'nın pasında ceza sahası dışından Deniz Türüç'ün sert yerden şutu Perez'e de çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

28'inci dakikada Zeki'nin kullandığı köşe vuruşunda Diarra'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından fileleri havalandırdı: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

58'inci dakikada Visca'nın kullandığı korner vuruşunda Deniz'in topa kafayla dokunuşu kale direğinin yanından auta çıktı.

66'ncı dakikada Guldbrandsen'in ceza sahası içine pasında Berkay'ın sert şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.

69'uncu dakikada Başakşehir yeniden öne geçti. Caicara sağ kanattan topla hareketlendi. Visca ile verkaç yapan Brezilyalı futbolcunun sağ çaprazdan sert şutu kaleci Okan'ın yanından ağlarla buluştu: 2-1.

78'inci dakikada Aleksic'in ceza sahası içine yerden pasında Visca'nın şutu ağlarla buluştu: 3-1.

Mücadeleyi Medipol Başakşehir 3-1'lik skorla kazandı.


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Demirören Haber Ajansı / İbrahim Alioğlu - Spor Haberleri

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