Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Aytemiz Alanyaspor : Serkan Kırıntılı, Juanfran (Dk. 84 Tayfur Bingöl), Fatih Aksoy, Milunovic, Awaziem, Umut Güneş (Dk. 84 Efkan Bekiroğlu), Borja, Emre Akbaba, Candeias (Dk. 55 Eduardo), Davidson, Famara (Dk. 75 Babacar)

GZT Giresunspor : Onurcan Piri, Zeki Yavru, Douglas (Dk. 25 Diarra), Perez, Suleymanov (Dk. 46 Umut Nayir), Sergio, Aziz Eraltay (Dk. 87 Emre Taşdemir), Pelupessy (Dk. 46 Traore), Flavio, Diabate, Doukara (Dk. 67 Balde)

Gol: Dk. 8 Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Sergio, Dk. 42 Perez, Dk. 64 Aziz Eraltay, Dk. 71 Umut Nayir (GZT Giresunspor), Dk. 64 Davidson, Dk. 90+1 Serkan Kırıntılı, Dk. 90+5 Milunovic (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında GZT Giresunspor'u 1-0 yendi.

67. dakikada GZT Giresunspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza alanında topla buluşan Flavio'nun sağ kanada gönderdiği topla buluşan Diabate, rakip ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kaleyi çaprazdan gören pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın ceza sahasına yaptığı ortada, Davidson'un kafayla vurduğu top üstten dışarı çıktı.

80. dakikada hızlı gelişen GZT Giresunspor atağında Sergio, sol kanattan içeriye topu ortaladı. Balde'nin kafa vurulunda kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle kornere çıkardı.

Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı.