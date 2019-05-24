GYODER yabancıya konut satışı sürecini değerlendirdi

– Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Akademi'nin düzenlediği "Yabancıya Konut Satışı, Taşınmaz Edinimi ve Vatandaşlık Alma Süreci Bilgilendirme Toplantısı"nda, yabancıya konut satışı süreci ele alındı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) işbirliği ve İçişleri Bakanlığı Yabancı Yatırımcılar Vatandaşlık Müracaat Ortak Ofisi'nin destekleriyle düzenlenen toplantıda 250 bin dolar değerinde gayrimenkul alan yabancı yatırımcının Türk vatandaşlığı hakkı kazanma süreci ile ilgili iş ve işlemler, tapu alım süreci, başvuru süreci gibi tüm başlıklar ele alındı.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan İstanbul Valiliği Yabancı Yatırımcılar Vatandaşlık Müracaat Ortak Ofisi İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nden Göç Uzmanı Alper Işık, Hazine ve Maliye Uzmanı Gönül Öztürk, Tapu Uzmanı Hüseyin Üstün ile İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nden Rabia Yüksel, yabancıya satış ve vatandaşlık alma sürecinin tüm detaylarını katılımcılarla paylaştı.

15 Ekim 2018 tarihinde çıkan genelge ile 250 bin dolar değerinde gayrimenkul yatırımı yapan yabancıların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı haklarından yararlanabildiğinin vurgulandığı toplantıda, vatandaşlık hakkını elde etme süreci şöyle özetlendi:

"Yabancı Yatırımcı Ofisleri, Bakanlığın talimatı ile İstanbul ve Ankara'da kuruldu. Burada yatırımcıların iş ve işlemleri, farklı kamu kurumlarının temsilcileri tarafından hızlı bir şekilde gerçekleştirilmeye çalışılıyor.

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan uygunluk belgesini temin eden yatırımcıların oturma izni ve özellikle vatandaşlık süreçleri bu ofiste yürütülüyor. Başka herhangi bir ofise veya devlet dairesine gidilmesine gerek kalmıyor."

Yabancıdan yabancıya satış yapılarak vatandaşlıktan yararlanılamıyor

Toplantıda, vatandaşlık hakkından yararlanmak isteyen yabancılardan, öncelikle SPK lisanslı firmaların hazırladığı değerleme raporunun istendiği ve tapu değerinin 250 bin dolar ve üstünde, ekspertiz raporunun da aynı şekilde 250 bin dolar ve üstünde olması gerektiği belirtildi.

500 bin doları üç yıl bankada tutma şartı

Toplantıda ayrıca vatandaşlığa geçme şartlarından biri olan, Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara 500 bin dolar veya karşılığı döviz ya da Türk lirasının üç yıl bankada tutulmasının şart koşulduğu vurgulandı.

Konuya ilişkin yapılan değerlendirme şöyle devam etti:

"Söz konusu yabancı yatırımcının, bankada ilgili tutarda hesap açması ve hesap açma nedenini bankaya bildirmesi, bankanın da üç yıllık taahhüde ilişkin beyan formu ile hesap bilgilerini BDDK'ya göndermesi gerekiyor. BDDK tarafından ise bu belgeler incelenerek yatırımın kanun ve ilgili uygulama yönetmeliği kapsamında geçerli bir yatırım olup olmadığı tespiti yapılıyor. Mevzuatta öngörülen kriterleri karşılayan yatırımlar için uygunluk belgesi düzenleniyor ve bu belge hem kişinin e-posta adresine hem de bankaya gönderiliyor." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul