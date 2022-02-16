Milyonları ekran başına kilitliyor! Güzelliğiyle büyüleyen Eva Murati, Şampiyonlar Ligi ile birlikte geri döndü

Bu kadar da gol atılmaz! Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde rekorları altüst etti

Bu akşam Şampiyonlar Ligi maçı var mı? 15-16 Şubat 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları var mı, kimle kim oynayacak, eşleşmeler nasıl?