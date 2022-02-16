Milyonları ekran başına kilitliyor! Güzelliğiyle büyüleyen Eva Murati, Şampiyonlar Ligi ile birlikte geri döndü
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Şampiyonlar Ligi'nin ünlü sunucusu Eva Murati, Devler Ligi'nde son 16 turu maçlarının başlamasıyla ekranlara geri döndü. Güzel sunucunun giydiği siyah elbise ise takipçilerinden tam not aldı.
2020 Avrupa Şampiyonası'nın ardından tatile çıkan ve Türkiye'yi tercih eden Eva Murati, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maçlarının başlamasıyla ekranlara geri döndü.
SİYAH ELBİSESİYLE MEST ETTİ
Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan güzel sunucu Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçlarıyla döndüğü ekranlarda siyah bir elbiseyle karşımıza çıktı. Eva Murati'nin elbisesi büyük beğeni toplarken takipçilerinden yorum yağdı.
TATİLİNİ TÜRKİYE'DE YAPTI
Ünlü sunucu Eva Murati geçen aylarda tatil için Türkiye'yi tercih etmişti. Türkiye tatilinde paylaştığı bikinili fotoğrafları büyük beğeni alan Murati'nin binlerce Türk takipçisi bulunuyor.