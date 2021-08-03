İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı
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İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı

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Kariyerindeki ilk Olimpiyat heyecanını yaşayan Kanadalı Pamela Ware, çok kötü bir atlayışa imza attı. Kanadalı dalgıç, atlama tahtasının ucundan hiç zıplamadan ve hareket yapmadan direkt suya daldı. Bu kötü atlayışa 0.0 puan verildi.

Atlamak için hazırlık yapan Ware, adımlarından sonra hareketlerini yapması beklenirken çok ilginç bir şey yaşandı. Kanadalı sporcu atlama tahtasının ucunda zıplamadan ve hareket yapmadan direkt olarak suya daldı.

Güzel sporcu Pamela Ware, Olimpiyatlar tarihinin en kötü atlayışlarından birini gerçekleştirdi

İLK ÖNCE YERE DEĞDİ

Kötü atlayışı gerçekleştiren Ware'nin önce ayakları suya değdi. Skorer'in aktardığı haberde; bu atlayış sonucunda Kanadalı sporcu 0.0 puan alabildi.

Güzel sporcu Pamela Ware, Olimpiyatlar tarihinin en kötü atlayışlarından birini gerçekleştirdi

SAKATLANMAKTAN KORKMUŞ

28 yaşında olan ve 2013 Dünya Su Sporları Şampiyonası'ndan da iki bronz madalyaya sahip olan Ware, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sakatlanmaktan korktuğum için böyle bir atlayış yaptım. Özür diliyorum" dedi.

Güzel sporcu Pamela Ware, Olimpiyatlar tarihinin en kötü atlayışlarından birini gerçekleştirdi
İzleyen dondu kaldı! Güzel sporcu Pamela, tarihin en kötü atlayışlarından birini yaptı
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