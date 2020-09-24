Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı
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Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı

24.09.2020 20:43 | Son Güncelleme: 24.09.2020 20:54

Milan forması giyen evli futbolcu Zlatan Ibrahımovic ile aşk yaşadığı söylentileri basında yer alan spor spikeri Diletta Leotta, konuyla ilgili sessizliğini bozdu ve iddiaların kesinlikle doğru olmadığını söyledi.

Boksör sevgilisi Daniele Scardina ile ayrıldıktan sonra Milan forması giyen evli futbolcu Zlatan Ibrahımovic ile aşk yaşadığı iddia edilen spor dünyasının en ünlü kadın spikerleri arasında gösterilen Diletta Leotta, konuyla ilgili ilk kez konuştu.

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan güzel spiker, evli bir adamla birlikte olmanın kendi etik ilkelerine ayrı olduğunu ifade ederek Zlatan Ibrahimovic ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları yalanladı.

"KABUL EDİLEMEZ BİR ŞEY"

Leotta, "Evli bir adamla ilişki yaşamak benim prensiplerime ve değerlerime göre kabul edilemez bir şey. Zlatan hakkında doğru olan tek şey bu" dedi.

Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı

"HAYATIMIN EN BÜYÜK AŞKIYDI"

Ünlü spiker, ayrıldığı Daniele Scardina ile yaşadığı ilişkiyle de ilgili, "Daniele Scardina ile yaşadığımız ilişkiye dair yazılan hiçbir şeyi inkar edemem. Hayatımdaki en büyük aşklardan biriydi ancak bitti" ifadelerini kullandı.

Aşk yaşadığı ve koronavirüs pandemisi sürecinde birlikte karantinaya girdiği boksör sevgilisi Daniele Scardina ile olaylı şekilde ayrılan Leotta, bir süredir Milan'ın yıldızı Zlatan Ibrahimovic ile birlikte olduğu iddialarıyla konuşuluyor.

Güzel spiker Leotta, Ibrahimovic'le aşk yaşadığı iddialarını kesin bir dille yalanladı
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