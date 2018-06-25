Güzel Oyuncu Tuvana Türkay Londra'dan Ev Aldı
İki aydır Londra'da yaşayan oyuncu Tuvana Türkay, şehrin lüks semtlerinden Fulham'da ev aldı. Oyuncu Türkiye'deki işleri dışında Londra'da kalacak.
HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, üniversite yıllarında İngilizce eğitimi için gittiği Londra'ya hayran kalan Tuvana Türkay, o dönemler kurduğu hayali gerçekleştirdi. Güzel oyuncu, şehrin lüks semtlerinden biri olan Fulham'dan ev aldı.
LONDRA'DA YAŞAYACAK
İki ay önce kimseye haber vermeden şehre giderek evini dekore ettirip yerleşen Türkay, film ve dizi projeleri dışındaki zamanlarda Londra'da yaşama kararı aldı. Londra'da arkadaş edinen oyuncu, Oyuncunun Londra'da kalmasındaki en büyük etken ise oradaki arkadaşları büyük rol oynadı.
KOMŞULARIYLA KAYNAŞTI
İki aydır İstanbul'a ayak basmayan Türkay, kısa sürede çevreye uyum sağlayıp komşularıyla kaynaştı. Kendine bir arkadaş grubu edinen ve öğrencilik döneminde gezemediği yerleri gezen oyuncu, Türkiye'den gelen teklifleri de Londra'da değerlendiriyor. Ünlü oyuncu, önümüzdeki günlerde iş görüşmeleri için İstanbul'a gelip toplantılar sonrası yeniden Londra'ya dönecek.
Tuvana Türkay, sosyal medya hesabında sık sık Londra'nın simgelerinin önünde çekildiği fotoğrafları paylaşıyor.
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haber provakatif, bazıları da gaza gelip saydırmış kadına. herkes istediği yerde yaşar. yurt dışında yaşayıp burada oy vermesi hariç beni rahatsız eden durum değilCevap Yaz Yayından Kaldır
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mantikli hareket medeniyet var ordaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Burda kazan orda ye..Şöyle yapsan,orda kazanıp orda yesen..Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Iyi yapmısın avrupa daha iyiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Türkiye''de ekmek yer yurt dışında harcarsınız, ülkemizde gördüğün ilgiyi saygıyı orada göremeyince paran bitince tıpış tıpış geri gelirsin zenginde olsam fakirde olsam, ünlüde olsam ünsüzde illaki TÜRKİYE!!Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır