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Güzel oyuncu İrem Sak, Furkan Korkmaz aşkını itiraf etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Ünlü oyuncu İrem Sak, daha önce yalanladığı ilişkiyi gazetecilere bu kez itiraf etti. İrem Sak, NBA'deki Türk basketbolcu Furkan Korkmaz'la aşk yaşadığını doğruladı.

Daha önce basketbolun yıldızı Furkan Korkmaz ile görüntülenince aşk iddialarını yalanlayan İrem Sak, ilişki yaşadıklarını itiraf etti.

Güzel oyuncu İrem Sak, Furkan Korkmaz aşkını itiraf etti

Gazetecilere yaptığı açıklamada İrem Sak, "Evet hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" diye cevap verdi.

Güzel oyuncu İrem Sak, Furkan Korkmaz aşkını itiraf etti

İkili, Eylül 2021'de Yeniköy'de bulunan bir kebapçı girişinde objektiflere yakalanmıştı. Bir anda basın mensuplarını karşısında gören İrem Sak, ne yapacağını şaşırmış, "Aman, siz nereden çıktınız?" demişti.

Güzel oyuncu İrem Sak, Furkan Korkmaz aşkını itiraf etti

Sevgilisinin arkasından koşar adım mekana giren Furkan Korkmaz, soruları yanıtsız bırakmıştı. Oyuncunun menajeri ise hemen gazetecileri arayarak, "Onlar sadece iki yakın arkadaş. Aralarında 11 yaş var" sözleriyle aşkı yalanlamıştı.

Güzel oyuncu İrem Sak, Furkan Korkmaz aşkını itiraf etti

Haberler.com - Spor Haberleri

Furkan Korkmaz, İrem Sak, Spor, Haber

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