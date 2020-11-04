Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim

Türkiye'de ismini, Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla duyuran model Brenda Patea, Ağustos ayında ayrıldığı Alman tenisçi Alexander Zverev'den hamile olduğunu söyledi.

2020 yılında Avustralya Açık'ta yarı final, Amerika Açık'ta final oynama başarısı gösteren ünlü Alman tenisçi Alexander Zverev, özel hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor.

Ünlü tenisçinin eski kız arkadaşı Alman model Brenda Patea, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ünlü tenisçiden 20 haftalık hamile olduğunu duyurdu. "Alex'ten bir çocuk bekliyorum" diyen Patea, "Şu an Alex'le herhangi bir iletişimimiz yok ve açıkçası çocuğumun velayetini de onunla paylaşmayı planlamıyorum. Bu benim için söz konusu değil. Çocuğumu tek başıma büyütmek için iyi imkanlara sahibim" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUĞUMU TEK BAŞIMA BÜYÜTECEK İMKANLARA SAHİBİM"

Planlı bir şekilde hamile kalmadığını belirten ünlü model, "Ancak onun uyumlu ve düzgün bir ortamda büyümesini sağlamak için her şeyi yapacağım. Çocuğumu tek başıma yetiştirebilme şansına sahibim" şeklinde konuştu.

1 yıllık ilişkisini Ağustos ayında noktalayan Brenda Patea, "Daha önce krizler yaşadık ve sonrasında Alex'le ilişkimizi sonlandırdık. Çünkü hayata dair farklı görüşlerimiz var. Bir sporcuyla birlikte olan herkes, bu durumlara boyun eğmek zorundadır" demişti.

MURAT YAĞCI İLE AŞK YAŞAMIŞTI

Ünlü model 2018 yılında eski Survivor yarışmacısı olan oyuncu Barış Murat Yağcı'yla da aşk yaşamıştı.

ŞİDDET OLAYIYLA GÜNME GELMİŞTİ

Ünlü tenisçi Alexander Zverev, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Olga Sharipova'ya şiddet uygulamasıyla gündemde yer almıştı. Sharipova, Zverev'in kendisini yastıkla boğmaya çalıştığını dile getirmişti.