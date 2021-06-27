Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan üstsüz paylaşım yaptı
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Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan üstsüz paylaşım yaptı

Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan üstsüz paylaşım yaptı
Haberler.com - Haberler | Spor

Sosyal medyada çektiği fitness videolarıyla ünlenen spor antrenörü Pamela Reif, yine sınırları zorladı. Ünlü futbolcularu da çalıştıran Reif, plajda spor yaptığı anları paylaşırken cesurca bir hareket yaptı. Reif, bikinisini çıkardığı anları paylaştı. Bu da sosyal medyayı salladı.

Son zamanlarda sosyal medyanın en popüler isimlerinden olan Pamela Reif, yine gündem oldu. Avrupa'da önemli takımları ve futbolcuları çalıştıran güzel antrenör, son paylaşımıyla internet dünyasını yine ayağa kaldırdı.

Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan üstsüz paylaşım yaptı

8 MİLYON TAKİPÇİYE ULAŞTI

Pamela, Instagram'daki hikayelerinde önce plajda spor yaptığı anları paylaştı. Daha önce birkaç kez yaptığı gibi bikinisi çıkartıp üstsüz fotoğrafını hikayesine ekledi. Instagram'da 8 milyon takipçi yakalayan Reif, YouTube'da da 7,3 milyon kitleye sahip.

Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan üstsüz paylaşım yaptı
Güzel fitness antrenörü Pamela Reif, plajdan üstsüz paylaşım yaptı
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