Gustavo: "Biz buraya bu turu geçmek için geldik"
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Gustavo: "Biz buraya bu turu geçmek için geldik"

Gustavo: 'Biz buraya bu turu geçmek için geldik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçeli oyuncu Luiz Gustavo, HJK Helsinki ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Biz buraya bu turu geçmek için geldik" dedi.

Fenerbahçeli oyuncu Luiz Gustavo, HJK Helsinki ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Biz buraya bu turu geçmek için geldik" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile karşılaşacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı yıldızı Gustova, yarınki maçı değerlendirerek, "Avrupa Ligi'nde devam edebilmemiz açısından çok önemli bir maç. Biz buraya bu turu geçmek için geldik. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda tamamladık. Koşullardan bağımsız olarak hocamızla birlikte sahaya yansıtmaya çalıştığımız net bir felsefimiz var. Ne istediğimizi biliyoruz. Bunun için çok çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımız müddetçe şartların etkilemeyeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Bireysel performansı ile ilgili de konuşan Brezilyalı oyuncu, "Benim bir felsefem vardır, benim için her zaman en önemli maç bir sonraki maçtır, o maç için en iyi şekilde hazırlanmaya çalışırım. Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. Futbola aşığım ve dolayısıyla kendimi yüzde 100 şekilde işime vermeye çalışıyorum. Oynadığım kulübe ve takım arkadaşlarıma yardım edebilmek için" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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