Gurumuz oldun Enes Ünal! İspanya gol krallığına koşuyor - Haberler
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Gurumuz oldun Enes Ünal! İspanya gol krallığına koşuyor

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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İspanya La Liga'da Enes Ünal fırtınası esiyor. Atletico Madrid'e 2 gol atan Enes, üst üste 3 maçta da gol attı. Enes, gol krallığı yarışında Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema ile makası iyice daralttı.

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, Milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe'yi ağırladı. Karşılaşmadan 4-3'lük skorla Atletico Madrid galip çıktı.

Gurumuz oldun Enes Ünal! İspanya'da gol krallığına koşuyor

DİKKATLER ÜZERİNDE

Getafe'nin 2 golünü Milli futbolcu Enes Ünal kaydetti. Enes, Getafe tarihinde üst üste 3 maçta gol atan ilk yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Gurumuz oldun Enes Ünal! İspanya'da gol krallığına koşuyor

11 GOLE ULAŞTI

Son 7 maçta 7. golünü atan Enes, 23 karşılaşmada 11 gole ulaştı. Gol krallığı listesinde ilk 5'e giren Enes, 17 gollü Benzema ile makası 6 gole indirdi. Listede ikinci sırada yer alan Juanmi'nin ise 13 golü var. Yükselişi durdurulamayan Enes, bu formuyla Benzema'yı yarışta çok zorlayacak gibi gözüküyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Real Madrid, Enes Ünal, İspanya, Getafe, Spor, Haberler

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