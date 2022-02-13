Gurumuz oldun Enes Ünal! İspanya gol krallığına koşuyor

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, Milli futbolcularımız Enes Ünal ve Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Getafe'yi ağırladı. Karşılaşmadan 4-3'lük skorla Atletico Madrid galip çıktı.

DİKKATLER ÜZERİNDE

Getafe'nin 2 golünü Milli futbolcu Enes Ünal kaydetti. Enes, Getafe tarihinde üst üste 3 maçta gol atan ilk yabancı futbolcu olarak kayıtlara geçti.

11 GOLE ULAŞTI

Son 7 maçta 7. golünü atan Enes, 23 karşılaşmada 11 gole ulaştı. Gol krallığı listesinde ilk 5'e giren Enes, 17 gollü Benzema ile makası 6 gole indirdi. Listede ikinci sırada yer alan Juanmi'nin ise 13 golü var. Yükselişi durdurulamayan Enes, bu formuyla Benzema'yı yarışta çok zorlayacak gibi gözüküyor.