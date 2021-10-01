Gürpınar'da 5 semt sahası inşa ediliyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gürpınar'da 5 semt sahası inşa ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Gürpınar'da 5 semt sahası inşa ediliyor

Van'ın Gürpınar Belediyesi gençleri sporla buluşturmak amacıyla 5 mahalleye inşa edeceği semt sahalarının çalışmalarına başladı.

VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar Belediyesi gençleri sporla buluşturmak amacıyla 5 mahalleye inşa edeceği semt sahalarının çalışmalarına başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Gürpınar Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında projelerin hayata geçirilmesine devam ediliyor. Sentetik çim özelliği ve 24x44 metre ölçülerinde inşa edilecek semt sahaları, gençlerin sportif faaliyetlerle daha aktif ve modern bir şekilde buluşması sağlayacak.

Çalışmaları AK Parti İlçe Başkanı Taha Güngör ile birlikte inceleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gençleri ve çocukları yeni semt sahalarıyla buluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. 5 semt sahasının kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınacağını kaydeden Başkan Tanış, "Geçen yıl vatandaşlarımıza 250 kişilik kapalı spor salonu, gençlik merkezi ve 5 semt sahası yapacağımızın müjdesini vermiştik. Çalışmalarımızda sona doğru geliyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete alacağız. Bundan sonra gençlerimiz daha modern tesislerde sportif faaliyetlerini yürütecekler" dedi. - VAN

Gürpınar'da 5 semt sahası inşa ediliyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Mustafa Varank
Spor Recep Tayyip Erdoğan Ali Palabıyık
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Ali İhsan Su Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gürpınar'da 5 semt sahası inşa ediliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 10:24:41. #1.11#