Gürpınar Belediyesi, öğrencileri sinemayla buluşturdu

10.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:00

Gürpınar Belediyesi tarafından eğitim çağındaki çocukların sinema kültürü kazanmaları ve teknolojinin getirdiği yenilikleri keşfetmeleri amacıyla ilçedeki okullarda 3D sinema gösterimi başlatıldı.

Kültür sanat etkinliklerini okullara taşıyan Gürpınar Belediyesi, ilk 3D sinema gösterimini Bozyiğit Ortaokulunda yaptı.



İlk kez üç boyutlu sinema izleyen öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı.



Projeyle öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini ve sosyalleşmelerini hedeflediklerini belirten Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, belediye olarak çocukları mutlu etmenin en büyük görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Çocukları sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında kültür ve sanat etkinlikleriyle sinemayla buluşturduklarını bildiren Tanış, "Proje kapsamında patlamış mısırını alan öğrencilerimiz 3 boyutlu sinema gözlüğünü takarak kendilerini farklı bir ortamda bularak özel hissediyor. Çocuklarımızın gülen yüzü bizim çalışma azmimizi artırıyor. Bu tür etkinliklerin kırsal mahallelerdeki çocuklar için ayrı bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Bu anlam da yapacağımız proje ve çalışmalar ile her bireye hitap eden bir belediyecilik anlayışını ortaya koymaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA