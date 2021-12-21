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Güreş şampiyonu Aktürk Lapseki'de çiçeklerle karşılandı

Güreş şampiyonu Aktürk Lapseki'de çiçeklerle karşılandı
AA / Ercan Özçetin - Haberler | Spor

Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda 92 kilogramda birinci olan Lapseki Belediyesi sporcusu Feyzullah Aktürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından karşılandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenen Türkiye Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası'nda 92 kilogramda birinci olan Lapseki Belediyesi sporcusu Feyzullah Aktürk, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz tarafından karşılandı.

Belediye binası önünde çiçeklerle karşılanan şampiyon Aktürk, daha sonra Başkan Yılmaz ile birlikte makama geldi.

Burada şampiyona sürecini anlatan Feyzullah Aktürk, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz da Avrupa Şampiyonu ve başpehlivan unvanına sahip olan genç sporcunun başarılarının devam ettiğini söyledi.

Bu başarıları görmekten dolayı mutlu olduklarını anlatan Yılmaz, "Feyzullah'ın başarılarına yenisini eklediği şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Nisan ayında yapılacak Avrupa Şampiyonasında hem ilçemizi hem de ülkemizi temsil edecek. Ben bu vesile ile tekrar şampiyon güreşçimiz Feyzullah Aktürk ve Antrenörü Halil Pulat'ı tebrik ediyor ve Avrupa Şampiyonasından müjdeli haberler ini bekliyorum." dedi.

Başkan Yılmaz, Aktürk'e para ödülü takdim etti.

Güreş şampiyonu Aktürk Lapseki'de çiçeklerle karşılandı

Güreş şampiyonu Aktürk Lapseki'de çiçeklerle karşılandı

Güreş şampiyonu Aktürk Lapseki'de çiçeklerle karşılandı

Güreş şampiyonu Aktürk Lapseki'de çiçeklerle karşılandı

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AA / Ercan Özçetin - Spor Haberleri

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