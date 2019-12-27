Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın: 2019 yılında Avrupa'ya İstiklal Marşımızı okuttuk

27.12.2019 10:47 | Son Güncelleme: 27.12.2019 10:47

"2019 Dünya Şampiyonası, güreş adına üzücü oldu"

"Amaç miniklerden, yıldızlardan ve gençlerden A takıma güreşçi çıkarmak"

"2024 için rezerv kadromuz oldukça iyi""2020 Olimpiyatları'nda kadınlarda şeytanın bacağını kıracağız""Tokyo Olimpiyatları için 12 kota bekliyoruz"

Ercan ATA-Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 2019 yılında güreşte elde edilen başarıları, 2020 hedeflerini ve projelerini Demirören Haber Ajansı'na değerlendirdi. Aydın, "2019 yılında Avrupa'da büyük bir rekora imza attık. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık. 70 yıl aradan sonra altı şampiyonluk çıkarttık. Altı kez Avrupa'ya istiklal marşımızı okuduk. Tabiri caizse Avrupa'ya istiklal marşımızı okutturduk" dedi. "2019 DÜNYA ŞAMPİYONASI GÜREŞ ADINA ÜZÜCÜ OLDU"Kazakistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda alınan sonuçlara tüm ülkelerin itiraz ettiğini belirten Musa Aydın, "2019 Dünya Şampiyonası gerçekten çok önemli bir şampiyonaydı. Orada dünya şampiyonluğunun yanında olimpiyat kotası alınıyordu. Dolayısıyla çok zor bir şampiyonaydı. Biz istediğimizi elde edemedik bunu açıkça ifade ediyorum. Bunun iki sebebi var birincisi Avrupa'da büyük başarılar elde edince bunun bir rehaveti oldu. Diğeri de Kazakistan ev sahipliğini fazlaca kullandı. Sadece biz değil dünyanın diğer bütün ülkeleri de şikayetçiler bu durumdan. Geçtiğimiz haftalarda Dünya Güreş Birliği, İstanbul'da bir toplantı yaptı ve onlar da bu durumdan çok şikayetçiler çünkü orada anormal kotalar alındı. Güreş adına üzücü bir şampiyon oldu" diye konuştu. "AMAÇ MİNİKLERDEN, YILDIZLARDAN VE GENÇLERDEN A TAKIMA GÜREŞÇİ ÇIKARMAK"Başkan Musa Aydın, güreşte vitrinin büyükler olduğunu vurgulayarak, "Ben minikler, yıldızlar, gençlerdeki antrenörleri şunu söylüyorum, çocuklarımızdan kısa vadede bir sonuç beklemeyin. Burada önemli olan şu, miniklerden yıldızlara yıldızlardan gençlere, gençlerden de büyüklere sporcu taşıyalım. Geçmişte baktığımız vakit çok kilo düşürtüyorduk, çocukları bu anlamda çok yoruyorduk. Çocuklara çok kuvvet çalıştırarak çok yüklenerek çocukları bıktırıyorduk. Güreşi bıraktırıyorduk, çocuklar güreşi bırakmak zorunda kalıyorlardı. Bizim şimdiki hedefimiz minikler, yıldızlar ve gençler büyüklere şampiyon yetiştirsin. A takıma güreşçi kazandırsınlar. Mesela Kerem Kamal, Dünya Güreş Birliği tarafından en yetenekli sporcu seçildi. Sporcunun ülkemizden olması bizi oldukça gururlandırdı" ifadelerini kullandı. "2024 İÇİN REZEVR KADROMUZ OLDUKÇA İYİ"Altyapı anlamında iyi bir seviyede olduklarını belirten Aydın, "Bizim kadınlarda, grekoromende ve serbeste 2024 için rezerv kadromuz oldukça iyi. İyi bir takıma sahibiz ancak çocuklarımızın çok maç tecrübesizlikleri var. Bir sporcunun bir şampiyonaya katılabilmesi için en az 40-50 tane maç yapması lazım. Biz bu anlamda çok eksik kalıyoruz. Antrenörlere şunu söylüyorum kamplardan ziyade maç yapalım. Maç yapmak çok önemli yabancılarla antrenman yapmak çok önemli onlarla maç yapmak çok önemli. Bizim kadınlar da bir dünya çünkü biz bir Avrupa üçüncümüz var biz onları yurtdışına kampa gönderdik ve yabancılarla maç yaptılar onları yenebileceklerini gördüler. Özgüven kazandılar. Kampların neticesinde turnuvalara katıldılar ve orada galip geldiler. Bu özgüvenle kadınlarda Avrupa ve dünya şampiyonları çıkarttık" dedi."2020 OLİMPİYATLARDA KADINLARDA ŞEYTANIN BACAĞINI KIRACAĞIZ"Musa Aydın, kadınlar kategorisinde güçlü sporculara sahip olduklarını ifade ederek, "Kadınlarda olimpiyat madalyamız yok önümüzde bir 2020 var kadınlarda da altın madalya kazanabileceğimiz güreşçilerimiz var. Yasemin Adar, Buse Tosun, Elif Jale Yeşilırmak, Evin Demirhan var. İnşallah bu Tokyo'da şeytanın bacağını kıracağız. Güreşte en büyük hedef olimpiyatlardır. Olimpiyatlarda madalya çıkartmaktır. Geçmiş dönemlere baktığımız vakit en çok madalya güreşte kazanmışız. 2020 Tokyo olimpiyatlarında da en çok madalya güreşte kazanacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. "TOKYO OLİMPİYATLARI İÇİN 12 KOTA BEKLİYORUZ"2016 Rio Olimpiyatları'na göre her sıklette kota sayısının düştüğünü belirten Aydın, "Biz 12 kota bekliyoruz bu sekizin altına düşmemeli. 2016 Rio Olimpiyatları'nda her sıkletin kotası 23'tü şimdi 16'ya düştü. 12 sporcu ile katılırsak çok iyi neticeler alacağımıza inanıyorum. Bizim sporcularımız Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar'ın partnerleri yok. Taha'nın partnerlerini çözdük, Rıza ile ilgili partner çalışmaları devam ediyor. Biz Lopez'e getirmek istiyoruz Lopez ve antrenörü buna onay verdiler ancak ülkesinin federasyonu müsaade etmedi. Şu anda kota almış sporcularımız için kota almamış partneri getirmek istiyoruz. Kota almamış kota şampiyonalarına gidecek sporcularımız için de kot almış partnerler getirmek istiyoruz. İnşallah iyi olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Musa Aydın'ın açıklamaları



Kaynak: DHA