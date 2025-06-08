Gürcistan Yeşil Burun CANLI nereden izlenir? Uluslar Ligi Gürcistan Yeşil Burun maçı ne zaman?

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GÜRCİSTAN YEŞİL BURUN MAÇI HANGİ KANALDA?

Gürcistan ile Yeşil Burun Adaları arasındaki hazırlık maçı maçı, TV 8 Buçuk, Exxen kanallarından canlı maç izlenebilecek.

GÜRCİSTAN YEŞİL BURUN MAÇI SAAT KAÇTA?

Gürcistan Yeşil Burun maçı, 8 Haziran Pazar günü oynanacak.

Gürcistan Yeşil Burun maçı, saat 19:00'da başlayacak.

GÜRCİSTAN YEŞİL BURUNMAÇI KAÇ KAÇ?

Gürcistan Yeşil Burun maçı henüz başlamadı.

GÜRCİSTAN YEŞİL BURUNMAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gürcistan ve Yeşil Burun Adaları, karşı karşıya geleceği Hazirlik Maçi maçı, Gürcistan'da, Gürcistan Stadyumu'nda oynanacak.