Gürcistan'ı 1-0 yenen Kuzey Makedonya, Avrupa Şampiyonası'na katılacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gürcistan'ı 1-0 yenen Kuzey Makedonya, Avrupa Şampiyonası'na katılacak

12.11.2020 22:05 | Son Güncelleme: 12.11.2020 22:21

Avrupa Şampiyonası play-off finalinde Gürcistan'ı 1-0 mağlup eden Kuzey Makedonya, tarihinde ilk kez turnuvaya kaltılmaya hak kazandı.

Avrupa Şampiyonası play-off finalinde Gürcistan ile Kuzey Makedonya, karşı karşıya geldi. Kuzey Makedonya maçı 1-0 kazanarak şampiyonaya katılım hakkı kazandı.

Karşılaşmada Kuzey Makedonya'nın golü 56. dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Goran Pandev'den geldi. Kuzey Makedonya'da Eljif Elmas karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.

TARİHİNDE İLK KEZ

Daha önce hiç büyük turnuvaya katılmayan Kuzey Makedonya, 1960 yılından beri düzenlenen turnuvada ilk kez temsil edilecek. Ülke 1991 yılından sonra Yugoslavya'dan ayrıldı.

C GRUBUNA DÜŞTÜLER

Tarihinde ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Kuzey Makedonya; C grubunda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile mücadele edecek.

Gürcistan'ı 1-0 yenen Kuzey Makedonya, Avrupa Şampiyonası'na katılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ömer Çelik Haydar Akar Abdülhamit Gül Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Emrah Özge Özder Ferzan Özpetek Jennifer Lopez
Spor Falcao Samatta Ozan Tufan Mustafa Cengiz Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Türk Medya Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gürcistan'ı 1-0 yenen Kuzey Makedonya, Avrupa Şampiyonası'na katılacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.11.2020 22:21:44. #1.15#
title