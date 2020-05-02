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IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek

02.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:03

Uluslararası Para Fonu, koronavirüsle mücadele kapsamında Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek. Söz konusu kredi, ülkede artan ödemeler dengesi ve bütçe sorunlarının çözümü için kullanılacak.

Uluslararası Para Fonu (IMF), komşu ülke Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi vereceğini açıkladı. Bugün yapılan açıklamada, kredinin, koronavirüs salgını nedeniyle ülkede artan ödemeler dengesi ve bütçe sorunlarının çözümüne katkı için kullanılacağı belirtildi. IMF, Gürcistan'a ek 448 milyon dolar mali kaynak verilmesine onay vermişti.

"İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAĞA KATKI OLACAK"

IMF açıklamasında, "Salgının Gürcistan ekonomisi üzerinde belirgin bir etkisi olması bekleniyor. IMF'nin mali desteği, artan sağlık ve sosyal güvenlik harcamaları için ihtiyaç duyulan kaynağa bir katkı olacak" denildi.

GÜRCİSTAN BAŞBAKANI'NDAN IMF'E TEŞEKKÜR

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda, IMF'ye Gürcistan'a Kovid-19'la mücadelesi için 200 milyon dolarlık destek fonu ayırması nedeniyle teşekkür etti. Ülkesine verilen bu desteğin IMF tarafından atılan bir dayanışma adımı olduğuna dikkati çeken Gakharia, "Bu görünmez düşmanı birlikte durarak yeneceğiz" ifadelerini kullandı.

IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek

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