Gurbetçiler hüzünlü dönüş yolunda bagajlarını doldurdu
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Gurbetçiler hüzünlü dönüş yolunda bagajlarını doldurdu

Gurbetçiler hüzünlü dönüş yolunda bagajlarını doldurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçiler, memleketlerinden çalıştıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculukları devam ediyor.

Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçiler, memleketlerinden çalıştıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculukları devam ediyor. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkan gurbetçiler, yanlarında memleketlerine özgü ürünleri de götürüyor.

Yıllık izinlerini geçirmek için büyük bir vatan hasreti ile Türkiye'ye gelen gurbetçiler, memleketlerinden özlem ve hüzünle ayrılıyor. Tatilini geçirdiği Niğde'den Fransa'ya dönen Hacer Aydoğdu, her yıl yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye geldiklerini belirtti. Yanlarında memleketlerine özgü ürünleri de götürdüklerini söyleyen Aydoğdu, "Biz Niğde ve Edirne'den dönüyoruz. Rüya gibiydi geldik gidiyoruz. Bize 1 yıl yetecek hatıralar biriktirdik. Artık 1 yıl onlar ile teselli bulacağız. Damak zevkimizin alışık olduğu kendi memleketimizden, Niğde'den yöresel nohut ve fasulye aldık. Edirne'den kavala kurabiyemizi götürüyoruz" dedi.

"GURBETÇİLERİN TÜRKİYE'YE YÜKSEK DÖVİZ KAZANDIRDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Pandemi sonrası Türkiye'ye gelen gurbetçilerden Doğan Ekin, "Eskiden tatlıları doldurup getiriyorduk şimdi ise tam tersi Türkiye'den doldurup götürüyoruz. Her yörenin kendine ait tahılı, bulguru, fasulyesi yöresel lezzetlerini elimizden geldiği kadar buradan götürüyoruz. Hiçbir gurbetçinin burada arabası boş değildir. Hepsi burada aşağı yukarı doludur. Bizim buradan götürdüğümüz yiyecekler bize tam 1 yıl buraya geri gelene kadar yetiyor. Memleketimize, devletimize milletimize hayırlı olsun inşallah gurbetçilerimiz bu sene baya pandemi döneminden sonra yüksek döviz sağladı sanırım. Bunun da devletimize inşallah katkısı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Aksaray'da yıllık izini ailesi ile birlikte köyünde geçiren Yakup Arslan, Almanya'ya dönerken yöresel ürünleri de almayı ihmal etmediğini belirtti.

(Mehmet Basmacı/İHA)

Gurbetçiler hüzünlü dönüş yolunda bagajlarını doldurdu
Gurbetçiler hüzünlü dönüş yolunda bagajlarını doldurdu
Gurbetçiler hüzünlü dönüş yolunda bagajlarını doldurdu
Gurbetçiler hüzünlü dönüş yolunda bagajlarını doldurdu
Gurbetçiler hüzünlü dönüş yolunda bagajlarını doldurdu
Gurbetçiler hüzünlü dönüş yolunda bagajlarını doldurdu
Gurbetçiler hüzünlü dönüş yolunda bagajlarını doldurdu
Gurbetçiler hüzünlü dönüş yolunda bagajlarını doldurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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