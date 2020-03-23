Günün Özeti Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Türkiye'de korona virüsten ölü sayısı 30'a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten bugün 9 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirterek "Bugüne kadar toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik" dedi.

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Polisten drone ile evde kalın çağrısı

Korona virüse karşı evde kalın uyarılarında bulanan İstanbul Polisi bu kez drone ile vatandaşları uyardı. Aydos Ormanında piknik yapan vatandaşları drone ile uyaran polis ekipleri, evde kalın çağrısında bulundu.

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Bakan Selçuk, TRT EBA TV'den öğrenci ve velilere seslendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimin ilk gününde TRT EBA TV'den öğrenci ve velilere seslendi. Selçuk, "Çocuklar gün uzun. Günün tamamını elbette ders çalışarak geçirmeyin. Mutlaka fiziksel etkinlik yapın. Beslenmenize, uyku düzeninize, el yıkamaya çok dikkat din. Bol bol oyun oynayın, kitap okuyun ve lütfen yazın. Bir defter tutup, bu dönemde yaşadıklarınızı, neler hissettiğinizi yazın. Okula gitmeden öğrenci olmak her zaman karşılaşılan bir durum değil. İleride bu günleri anlatacaksınız" dedi.

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İşte korona virüs salgınında dünyadaki son durum Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü yayılmaya devam ediyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü Aralık ayından bu yana yaklaşık 190 ülkeye yayıldı. Binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Dünya genelinde hastalık 339 bin 600 kişiye bulaştı.

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Bankalar yeni mesai saati uygulamasına başladı

Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında bazı bankalar bugün 12.00 ile 17.00 saatleri arasında çalışmaya başladı. Banka önünde zaman zaman kuyruk oluştuğu görülürken, sırası gelen vatandaşlar tek tek içeri alındı.

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Bakan Kurum açıkladı "Kira bedeli alınmayacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hazine taşınmazları üzerinde tahsisli olan ve faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden bu süreçte kira bedeli alınmayacak" dedi.

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İstanbul'un Pazartesi trafiğine 'korona virüs' etkisi

Türkiye'de de korona virüsün görülmesi ile birlikte sokaklar boşalmaya başladı. Pazartesi günleri büyük yoğunluğun yaşandığı İstanbul trafiğinde yoğunluk bu sabah saatlerinde düştü. Pazartesi sabahı saat 07: 45 itibariyle yoğunluğun yüzde 18'e düştüğü İstanbul trafiği drone ile havadan görüntülendi.

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Sanatçılar vatandaşlara şarkılarıyla moral veriyor

Korona virüse karşı evde kal çağrılarına şarkıcılardan da destek geliyor. Birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak halka moral veriyor. Mini konserler düzenleyen isimlerden bazıları Sıla, Yalın, Soner Sarıkabadayı, Mustafa Ceceli ve Murat Dalkılıç... Sevenlerine keyifli vakit geçirtmek isteyen şarkıcılar evde kal mesajı verdi.

(İHA)

Kaynak: İHA